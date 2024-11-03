自由開講》從美國萬聖節看東西文化的差異

◎林正二

10月31日是萬聖節，美國人民正以歡欣鼓舞的心情，舉辦五花八門的宴會、酒會、化妝舞會、遊街討糖等活動，來迎接各路的牛鬼蛇神。美國民眾將鬼視為一般的人、好玩的朋友，以歡樂的心情跟「他們」共度佳節。

10月31日是萬聖節，美國人民舉辦五花八門的宴會、酒會、化妝舞會、遊街討糖等活動。（作者提供）

反觀中國與台灣人民對鬼神敬而遠之，七月半鬼節時，台灣民眾是以敬畏、肅穆的心情，祭拜好兄弟，跟美國的歡樂氣氛差異非常大，其中所顯示的是東西文化的差異。 我們先從西方文明的起源地希臘，探究三千年前西方人對鬼神的看法，並比較古中國對鬼神的看法，來討論東西文化的差異。

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兩千八百多年前的古希臘神話（Greek Mythology） 傳說，部分來自於文學作品，最有名的是荷馬史詩巨作《伊利亞德》、《奧迪賽》及希臘悲劇《伊底伯斯王》，是希臘文化與藝術的起源。

希臘神話是以人性化的角度形塑諸神，他們像人類一樣有七情六慾、愛恨情仇，彼此勾心鬥角、互相掠奪。其中最有名的是統領諸神的宙斯（Zeus），他像古時候的皇帝與男人，擁有三妻六妾還不滿足，仍到處施展強大的神力，獵取美女；宙斯的正后希拉（Hera）只好每天盯著他、跟蹤他，並對那些無辜的美女施予魔法下毒手。宙斯的故事像極了人欲橫流、貪婪的人類，由於極富想像力、栩栩如生，希臘神話因而成為西方藝術與文學作品的靈感來源。

反之，中國遠古的女鍋補天神話傳說，如百度百科所記載：「相傳遠古時代，天塌地陷，世界陷入巨大災難。女媧不忍生靈受災，於是煉五色石補好天空，斬神鰲之足撐四極，平洪水殺猛獸，通陰陽除逆氣，萬靈始得以安居。」此則神話顯示了中國文化的現實主義與道德化，連神明的形塑，也要以他們對人類現實生活的功能來打造，不像西方的希臘神話敢面對人性的缺陷，人的極限與命運，將諸神描寫成跟人類一樣充滿心機、互相鬥爭。

中西方不同的神話傳說所顯示的不同文化觀與相異的人生觀，影響了不同的哲學與與文學發展。中國古代的孔孟學説著重的是道德教化，充滿人如何安身立命的道德教條，是入世、現實主義的實用哲學。古希臘與西方的哲學則是以窮根究底的研究精神，探究宇宙的奧秘，深入挖掘人類的生命意義與生存哲理，澳瀚博大，著重在「說理」，如迪卡爾、亞里斯多德、柏拉圖等古代西方哲學家。

亞里斯多德有名的「詩學」（poetic） 即是以富有科學精神的邏輯思維，來論述文學的功能。他在「詩學」中指出，希臘悲劇等文學作品的教化功能，是透過人類潛意識深層罪惡感的挖掘與展現，如「伊底伯斯王」弒父娶母的慘絕人寰悲劇，讓觀眾觀賞時震駭不已，經由觀劇時懼怕的洗滌（purge），從而提升（elevate）人潛藏在內心深處的高貴情操，對人的處境有更深層的認識，而戒慎恐懼。這是以科學研究的觀點，探究文學的教化功能。

中國古文學則受到孔孟道德教條的影響，認為文學作品必須「文以載道」，因此，中國古代論說文充斥著假道學的作品，過於教條化，缺乏西方論說文以邏輯思維的說理，來論述人類生存發展之道，如培根的「知識論」等。在小說、戲劇方面，中國古文學更是缺乏像莎士比亞、杜斯妥也夫斯基這樣探究人類命運的偉大作品，除了《紅樓夢》以外。

由於古代中國人的敬天畏神，對於大自然的觀點，也傾向於跟大自然和諧共存。這是很現實、功利的人生觀；中國「天人合一」的人生哲學，跟西方探究、征服自然的人生觀有很大的差異。這種文化上的差異，顯現在生活與文學創作上。 蘇東坡、陶淵明的文學作品，明確地顯現了中國「天人合一」，與大自然和諧共存、安身立命的文化。

相反的，美國極富盛名的作家梭羅，其代表作《湖濱散記》則是以西方實證哲學的觀點，以精確地對大自然晴雨、晨昏不同景觀的實地紀錄，挖掘大自然的奧妙，從而演繹出人要如何跟大自然相處之道。 梭羅是哈佛大學畢業的，出身於著重研究、邏輯思考的現代大學。因此，他能以窮根到底的研究精神，探究大自然的奧秘，寫出兼具理性與感性、充滿哲理的散文。

這是台灣與中國作家所缺乏的。這是源自於西方「人定勝天」、探究大自然、征服自然的精神。因為西方有探究大自然的精神，他們勇於征服大自然，克服大自然帶來的恐懼，因而能夠不斷地往前邁進，發明創造。 反之，華人安於現狀，比較務實，想跟大自然和諧共處，不想花時間與精神，對大自然景觀的變化，翔實的紀錄、研究，並予以征服。

由於台灣人民缺乏征服大自然的冒險犯難精神，在「天人合一」的文化與哲學觀思維下，我們只能以大自然和諧共處，無法克服大自然，往前邁進。務實的安身立命人生哲學，雖然讓我們生活得比較安逸，但正是缺乏勇猛精進、征服大自然的精神，我們在自然科學的研究、創造上，及其他須費神研究開發、克服困難的領域，由於我們的務實、安於現狀，讓台灣無法勇敢地克服政經困境，大步往前邁進。

台灣人民的務實保守與缺乏想像力，讓我們敬鬼神而遠之，無法以歡樂的心情，將牛鬼蛇神視為跟我們一樣有七情六欲、愛恨情仇的人類，歡樂地跟「他們」共度佳節。這種源自於東西文化差異所帶來的不同處世方法，影響了我們社會與國家的進步。小確幸因此成為現今台灣人民追求的目標，但我們也只能在皎潔的月光下談天說地，無法進一步征服月球，到月球上探秘，踏出人類的大步。

（作者為退休駐美外交人員）

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