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自由廣場》萬聖節不該成為唯一

2024/10/26 05:30

◎ 黎亦農

最近路過補習班或安親班，常見大門及牆壁張貼與萬聖節相關的鬼怪圖案，乍看其實怪嚇人的！

萬聖節在台灣變成被重視的節日，說來與我們走偏的國際教育息息相關。早些年，學校為了打開學生的國際視野，讓學生更有國際觀，便引進了萬聖節，因這個節日的活動內容設計相對容易，學校只要發發糖果、布置一間鬼屋讓學生進去闖關，再適時加上幾句英語教學，在國際教育這一環就算達標了；而坊間的安親班或補習班，為了招攬學生，自然也如法炮製一番，反正能吸引學生、增加學生，何樂而不為？

至於原本沒有舉辦萬聖節活動的學校及補習班，在備感壓力下也不得不跟進，萬聖節在台灣遂成一個奇怪的存在。但世界何其大、節日何其多，打開學生的國際視野方式何其多元，只因大人因循苟且、不思進取，讓萬聖節在台灣成了不可取代的國際節日，如此做法絕對是錯誤的。若能細心安排，光是一個兒童節就能設計出許多有趣的教學活動，因為世界各國兒童節的日期及慶祝方式都有所不同，學生藉由這些活動的引導，也更能具備世界觀。

想要真正擁有國際視野，就不該如此短視近利、貪圖方便，期待來年，我們的國際節日教育不要再只有鬼怪作祟的萬聖節，能夠有更豐富多元的風貌！

（作者為教育工作者）

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