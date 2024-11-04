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自由開講》你的時尚沒有基礎！從美國制裁「快時尚」新法案談特色永續的哲學美學

2024/11/04 17:00

◎ 張天泰

近日美國「回收法案」受到時尚圈和社會輿論的討論，此為美國加州通過一項里程碑法案，要求時尚品牌自己建立機制，「收回並修復」被消費者丟棄的衣物。新法案由民主黨州參議員紐曼（Josh Newman）發起，強調在加州銷售的服飾品牌生產商，都要負擔再利用、修復和回收方面的角色。舉凡生產服裝、毛巾、床上用品和室內裝飾品牌，都被算在內。

美國加州通過一項里程碑法案，要求時尚品牌自己建立機制，「收回並修復」被消費者丟棄的衣物。示意圖。（法新社檔案照）美國加州通過一項里程碑法案，要求時尚品牌自己建立機制，「收回並修復」被消費者丟棄的衣物。示意圖。（法新社檔案照）

事實上，根據統計時尚製造商每年已造成全球10%碳排問題，而法國早在2007年通過紡織品回收法，荷蘭則在2023年制定自己的衣物回收計劃，歐盟也要求在2025年擴大所有成員國的紡織品收集範圍。

「快時尚」服飾碳排放量10% 每年造成千萬噸垃圾

事實擺在眼前，全球時尚產業是人類世界主要的工業污染源，碳排放量約佔全球碳排放量的10%，超過了國際航班和海運的總和。其中低品質、只穿幾次的「快時尚」服飾，每年造成千萬噸垃圾，更是導致環境危機不斷升級的主要原因。

再根據經濟學家茱麗葉．修爾所寫的《新富餘：人類未來20年的生活新路徑》，美國人的消費能力是五十年前的三倍，購買的服飾總數也是二十年前的兩倍。1911年時，一般美國人每年購買34件衣服，到了2007年，每年平均購買的服飾總數則增加到67件，相當於每四到五天就買一件新的衣服，而快時尚透過低廉和快速的通路，更惡化濫買成衣、隨意丟棄造成的連鎖性環境污染風氣，故歐盟執委會曾表示：「全球實際上只有不到1%的紡織廢料回收到新衣服中，大部分最終都進了垃圾堆之中。」我們每天在倡導行動的永續，截至目前為止看起來就像淪為口號一般空泛無解，故歐盟力求改善快時尚對環境造成的汙染，甚至訂出在「2030年」之前將快時尚淘汰。

「Less is more」哲學美學可取代快時尚

筆者認為「Less is more」哲學美學可取代無理論基礎的快時尚，「Less is more」哲學美學也能達到特色永續的行動目標。在Matt D'Avella執導拍攝的紀錄片《極簡主義：記錄生命中的重要事物 Minimalism: A Documentary About the Important Things》中，不僅解釋了極簡主義的根源，Joshua和Ryan也透過兩人的生命軌跡分享，提醒觀眾進入各個階層的極簡主義者的生活中，探究極簡主義在其周遭環境、行為與思想中的表現。

片中也透過哲學、社會學、神經心理學、人類學和經濟學等角度去剖析資本與消費主義對人類帶來的影響，而在這個年代，人們正享受著人類文明歷史上最高的生活物質水準，為什麼物質慾望會如同黑洞一樣，只讓他們卻還渴望更多的物質消費卻無法停止？且目前社會有太多的人崇拜自我縱慾和過度消費，個人價值定位已經不是根據他所做的事，而是他所擁有的東西，但到人生的最後我們發現只有快時尚物品和濫用消費，根本無法滿足我們追求的生命意義，只會汙染和破壞地球環境，在鼓吹資本與消費文明的時代，快速的物質消費定位了我們的階級，廣告與範本造成了強制性的消費，使我們成為了這個世界想說服我們成為的樣子；擁有更多空間和物品，卻再也無法從容地真正掌握自己的幸福生活。

看穿快時尚問題現象背後的議題，我們每一個人應學習從分辨「需要」和「想要」、「實然」和「應然」的哲學思辨教育開始，哲學家休膜（David Hume）一再提醒「實然導不出應然」的邏輯原理，面對「快速時尚」 產生的過度消費和環境汙染，第一要能夠分辨「需要」和「想要」，我是「需要」這件快時尚衣服，還是「想要」這件快時尚衣服，面對快時尚造成環境污染的「實然」，不應屈服於現實，須採取「應然」的思考和行動路徑，去改變現實，創造有利於環境永續發展的新現實。

面對「快時尚」惡化環境汙染的壓迫，解法須從思考技術為起點，可試著縮減原本購衣的頻率，例如，原本一週採購一次的人，可以試著延長為一個月採購，原本一個月採購一次則挑戰延長為二個月購買一次。隨著放慢購物的節奏，也養成每個月整理一次衣櫃的習慣，每每都能找出深藏在衣櫃底層的「壓箱寶」，然後你會發現，其實根本不須再採買了。同時還能審視哪些衣服幾乎沒穿到，下次別再買。

如果不想穿的衣服狀態仍舊良好，可以拿去舊衣回收或是捐給社福團體，或運用創造力把舊衣服改造成新穿搭，總之，解除快時尚造成環境汙染的關鍵，在學習分辨「需要」和「想要」、「實然」和「應然」的思考技術為起點。

Facebook創辦人Mark Zuckerberg常常穿同款式衣服。（美聯社檔案照）Facebook創辦人Mark Zuckerberg常常穿同款式衣服。（美聯社檔案照）

行文最後，以一個隱喻對話故事做結尾，希望透過此故事，讓社會意識到快時尚導致環境汙染，負面影響地球環境永續發展的問題迫切性，以及提供相關思考技術的解法，此故事如下。

近年來「快時尚」迅速興起，社會因盲從快時尚而出現過度消費的現象，不只產生浪費問題，甚至是環境汙染、剝削勞工等問題，根據統計，相較西元2000年，每人每年平均購買衣服量增加60%，但保留下來的數量卻只有過去一半，而調查組記者小張特別針對此新聞議題，電話訪談了天主教教宗方濟各（Pope Francis）、Facebook創辦人Mark Zuckerberg、台灣電影配樂大師林強、經營 Gold Zipper 網站的Maria Lee。

嘟嘟嘟，連線電話一一接通。

教宗方濟各（Pope Francis）：「我是全球12億天主教徒最高精神領袖，在公開場合的服裝大約五套以內。」

Mark Zuckerberg：「Facebook全球每月活躍用戶數達到28億人，我目前約有850億美元，但我衣服常常都買一樣款式，前陣子還被老婆Priscilla Chan提醒，可以多買其他顏色的衣服。」

台灣電影配樂大師林強：「我認為簡單即美，華美的、昂貴的衣服不是我關注的重點，所以我常常穿同樣的藍色襯衫和咖啡色褲子，就出席公益活動的場合。」

經營Gold Zipper網站的Maria Lee：「我在2017年做了一件洋裝連續穿一個月的行動實驗之後，了解自己的衣櫥，從一個沒有意識的消費者，慢慢成為一位熟知物品的，有主體性的真正擁有者。」

在整理新聞訪談人物的文件時，調查組記者小張突然想起，過去他約二十多年前大學時代，曾流行過女性穿垮褲把屁股縫露出表示性感時尚，也出現過女性把絲帶和方巾綁在右手臂的配件時尚，但不論垮褲把屁股縫露出、絲帶和方巾綁手臂的時尚文化，在這二十多年曾重複出現，正好其論文研究主題為德國大哲學家Ernst Bloch，他早已點破時尚的秘密，Ernst Bloch直言批判時尚是追求舊，並無創新：「我覺得現代人盲目花費大量金錢與時間追求時尚，表面是求新，實際上是重複著舊的模式，新時尚是舊時尚的不斷循環，但現代人卻未察覺。」

（作者為政治工作者、教育博士）

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