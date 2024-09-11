自由開講》數據揭秘：網路身分證的真相與未來的監控社會

◎二弄

最近，中共再次出手，推出了一個名為「國家網路身分認證公共服務管理辦法」的新規，口口聲聲說是為了保護公民的資訊安全。這麼一個「便民」政策，立刻引發了官媒和五毛黨的狂熱讚揚：什麼網路更安全了、個人資料不會再被濫用了等等。但是，中國的網友們卻一片愁雲慘霧，心裡直犯嘀咕：政府這葫蘆裡究竟賣的什麼藥？

中國網路身分認證的應用程式（APP）上線，鼓勵公民自願申領並使用「網號」、「網證」進行非明文登記核驗。（取自網路）

乍看之下，這個「辦法」似乎沒有什麼太大的問題，短短幾條規定，表面上看起來溫文儒雅，甚至還讓人覺得這次中共可能真的是在為民著想。然而，經歷過中共手段的人都知道，事情哪有那麼簡單？一句話的背後，往往藏著千萬層的陷阱。

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身分驗證工具 每一個網路行為都將被實名追溯

根據《辦法》內容，這張網路身分證不僅僅是個簡單的身分驗證工具，它將被廣泛應用於購物、支付、社交甚至醫療等領域。簡單來說，未來的每一個網路行為都將被實名追溯，而這所有的資訊都將在中共的嚴密監控之下。你今天買了什麼、說了什麼、走到了哪裡，所有這些資料都將被完整記錄，無所遁形。

這麼一來，許多人會問：這網路身分證究竟有什麼問題？看看數據就知道。根據統計，2023年，中共在對內的維穩開支達到了超過2兆人民幣，其中相當大的一部分用於擴展網路監控系統。這些錢去哪了呢？首先，用於建設中國已經相當成熟的網路監控系統：防火牆（GFW）、網警系統、AI監控技術以及遍布全國的監控攝影機。中國的網民早就生活在這個無形的「監獄」中，如今，這個網路身分證的推行，只不過是將這個監控進一步制度化、合法化罷了。

一旦這個網路身分證全面推行，結果可想而知。到時候，你要是沒有這個「電子狗牌」，根本無法在網路上生存，甚至你的日常生活也將受到嚴重影響。看看過去幾年，中共在疫情期間推出的健康碼、行程碼系統就能明白一切。這些系統不僅僅是為了「防疫」，更是為了實現全方位的社會控制。在這樣的背景下，網路身分證無疑是下一步的控制工具。

有些人可能還心存僥倖，覺得這些監控技術僅僅針對所謂的「危險分子」。然而，事實是，所有普通民眾都在監控範圍內，因為在中共眼中，每個人都是潛在的「危險分子」。數據顯示，光是在2022年，中國的網警部門就處理了超過3億條「不當言論」，這意味著每天都有超過800萬人次的言論受到審查。

更可怕的是，中共還積極將這些監控技術輸出到其他國家，尤其是那些與中共關係密切的獨裁國家。根據公開的資料，像俄羅斯、伊朗等國家已經採用了中共的部分監控技術，以此來鎮壓他們國內的反對聲音。這無疑為中共的國際野心增添了新的砝碼。

想想習近平的修憲，再看看這次的網路身分證，我們能看到的是一個越來越封閉、越來越高壓的中國。習近平的終身制改變了中國的政治格局，而這次的網路身分證則將改變中國人的生活方式，甚至連網路這個唯一的「自由空間」也將被徹底封鎖。普通民眾在這樣的體制下，將徹底失去隱私和自由。

而在這個過程中，法律將更加無用，道德將被徹底扭曲。舉報、揭發、相互壓制的陰影將籠罩每個人。當每一個人都被強迫戴上這個「電子狗牌」時，我們離一個完全被監控的社會還有多遠呢？網路集中營的到來，是否意味著一個更加恐怖的實體集中營正在逼近？

回頭看看歷史，中共從來都不是一個會放過任何「異見」的政權。從新疆的集中營到全國範圍內的網路監控，中共的手段越來越毒辣，越來越無所不用其極。在這樣的背景下，我們是否該繼續保持沉默，任由中共將我們推向這個無法退縮的深淵？

最後，我只能說：當你登錄到網路世界的那一刻，你的每一次點擊、每一個行動，已經不再屬於你自己。未來，我們是否還能保有一絲自由，或許已經不是我們能夠決定的了。面對這樣的未來，我們只能選擇勇敢反對，因為唯有如此，我們才可能擺脫這個越來越狹窄的牢籠。

（作者從商）

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