自由開講》面對中共，科學家沒有政治立場?!!

◎高達宏

近日，首位華人諾貝爾獎得獎人李政道逝世。

清大傑出校友諾貝爾物獎獎得主李政道在美國辭世，享耆壽98歲。（清大提供）

1989年，李政道在北京主持中國高等科學技術中心世界實驗室場、弦與量子引力研討會，他親歷了六四事件。後來，這場研討會的論文集合成了一本書。

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李政道為這本書寫了序，在序言中悼念了六四死難者。

文中寫道:

「四五月份，近百萬中國人公開表達了對中國未來的願望。六月四日上午，有幾百人逝世，其中許多人是理想主義者和無辜者。為了緬懷他們，表達我們的哀思，謹以此書獻給他們。」。

當年面對六四大屠殺的李政道是科學家無政治立場?!

顯然的前往北京參加活動的李政道不敢對自己親身經歷的六四天安門大屠殺表達應有的政治立場，或許是，身在中國只能選擇漠視。

可以在中共治下舉行或參與各種活動的人或團體，若不是認同中共，就是「不反對」中共，至少是漠視中共的作為，所以才能舉辦或參與。

中共非常善於「利用」華人、台灣人的名人，都是屬於政治作戰和大外宣的作為。

中共不可能民主化和自由化，因為民主和自由都是和專制政權無法共存的死敵!!

我不譴責似乎不反對中共的人，尤其是中國人民，因為在專制高壓政治下，每個人的生命財產都隨時會被剝奪!!

甚至在連坐之下，親人家族也跟著遭殃!

如果明白沒有人權、沒有生命自主權的奴隸是什麼，就能體諒現在中國人的悲哀是什麼!!!

今天，很可恨的是，有著太多太多出自台灣的政治人物，無視中共對台灣全國民眾生命財產的武力威脅，為了自己政治生命的延續（如馬英九），或是，為了自身的經濟利益（如連戰、朱立倫的岳父高育仁），背叛台灣仍然和中共同聲共氣的宣揚「和平共存」!

悲哀的是，有不少的台灣人、台灣外省人真的相信了互為死敵的民主自由和專制獨裁可以「和平共存」!

（作者為時事評論、人生議題之自由作家）

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