自由開講》恩怨終結？中印關係好轉恐為假象

◎陳俊

中印兩國近期在寮國東協外長會議上的會談，看似雙方關係好轉，然背後真能如表面所見的順利嗎？中國外長王毅與印度外長蘇傑生會晤，強調解決邊境問題的重要性，並表示將共同努力推動「脫離接觸」以維持邊境和平，然從過去幾年的衝突歷史來看，這些承諾是否能真正兌現？

中印兩國近期在寮國東協外長會議上的會談，看似雙方關係好轉，然背後真能如表面所見的順利嗎？圖為與會中國外長王毅（右）與印度外長蘇傑生（左前）會晤。（美聯社）

雙方在實際控制線（LAC）問題上的立場，存在顯著分歧，2020年在加勒萬河谷爆發的武裝衝突，導致多名士兵喪生，為雙邊關係蒙上陰影，2022年在阿魯納恰爾邦的衝突再次加劇雙方緊張局勢，即便近期的外交努力有所展現，但這些問題並未解決，雙方駐軍與軍備部署依然增加，顯示雙方對邊境問題的戒備尚未消退，這種背景下，要達成全面的邊境問題解決，恐困難重重。

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此外，雙方在經濟上的互動，也並非完全樂觀，印度對中國投資的限制，以及幾乎全面停發中國公民簽證，都是出於對中國的經濟報復手段，儘管近期有消息指出，印度有意放寬投資限制，加快中國技師簽證核發流程，以促進本國電子製造業的發展，但這種放寬措施能否真正落實，尚未可知，中國雖然對此表示歡迎，但對印度過去幾年的強硬政策，陸企信任需要時間恢復，雙方在經濟合作基礎依然脆弱，這種局勢下，中印關係的好轉可能只是短期現象。

中國在國際外交的多邊努力，也會對中印關係產生影響，中國近期在中東和平進程的角色，以及與俄羅斯的密切合作，表面好像展現其在國際事務中的積極態度，然這些舉措是否真能使中印雙邊關係改善仍需觀察，印度在這些國際事務中的立場，會受到中國行動的影響，尤其是在印度試圖增強國際舞台上的角色，如何平衡與中國的關係，將成為一大挑戰。

中印關係的好轉似乎只是表象，背後仍有許多複雜因素需要考慮，邊境問題的歷史糾葛、經濟互信缺乏、國際外交的變數以及國內政治壓力，都使雙方關係充滿挑戰，未來如何在這些問題上找到平衡點，將是中印關係能否真正改善的關鍵所在。

（作者為兩岸情勢研究員）

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