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自由開講》保護重要產業 借鏡歐盟「經濟安全」經驗

2024/01/29 11:16

◎張孟仁

打從2016年德國機器人製造商庫卡被中資收購後，德、法、義大利率先揭竿起義，於2017年2月開始持續向歐盟提議建立歐盟投資審查機制，並要求歐盟賦予（被收購）目標企業所在的會員國法律基礎，進行審查與市場規則不符的股權收購，若目標企業歸屬於敏感高科技產業，成員國則有權約束收購方或禁止他們交易。2019年2月14日歐洲議會以500票同意、49票反對、56票棄權，通過法案嚴加審視境外投資、收購，該法案也成為歐盟的第一個防止外資威脅國家安全的規定，已於2020年10月生效。不可諱言，歐盟成員國政府獲准擁有新的審查權力，但意味著最終決定權仍緊握在歐盟成員國手上。2021年，歐盟執委會進一步主張貿易應該兼具「開放」和「綠色」，同時擴大了歐盟經濟工具箱，以新的反脅迫手段對抗霸凌者。

打從2016年德國機器人製造商庫卡被中資收購後，德、法、義大利率先揭竿起義，於2017年2月開始持續向歐盟提議建立歐盟投資審查機制。（彭博）

然而，隨著新冠疫情、中美競爭白熱化、烏俄戰爭進入第三年，地緣政治風險攀升讓歐元區的經濟壓力居高不下，更凸顯了歐盟對其他國家供應的過度依賴，以及和歐盟價值觀相異的合作夥伴間打交道的風險，再次敦促歐盟檢視經濟安全的必要性。於此，歐盟日前公布新的經濟安全戰略計畫建議成員國須建立篩查機制。肇因有很大一部分的外國直接投資（FDI）流向沒有篩查機制的成員國，有必要針對無法掌握關鍵領域的FDI進行嚴格審查。新戰略意圖有二：評估歐盟經濟安全面臨的風險；打造歐盟成為最具吸引力的商業和投資目的地。手段包括修訂外國直接投資審查規定，要求所有歐盟國家審查外國投資的安全性；規範對外投資防止敏感技術轉移；制定反經濟脅迫協議；對軍民兩用技術進行出口管制；呼籲成員國採取措施加強科研安全。簡言之，歐盟將貿易變成一種工具：結合可信任供應鏈確保資源，以及強化鞏固聯盟，達到既保障進口技術的供應，又確保競爭對手無法控制其戰略產業。

過去十年來，與歐盟理念不相近的外資不斷收購、投資歐洲的重要公司，促使歐盟不得不打造「經濟安全」2.0。整體來看，歐盟的經濟安全戰略與時俱進，從重要公司被收購從而收緊投資關鍵領域審查，再來受到經濟脅迫而推出反脅迫工具，最後警覺到關鍵原料過度依賴、軍民兩用技術出口、仍掌握不到投資「最敏感且急迫」關鍵技術的流向後，決定升級手段。準此可看出，歐盟在對抗性的地緣政治格局，打算利用龐大的歐洲單一市場來增強經濟主權和供應安全。台灣可借鏡歐盟「經濟安全」經驗並擠進歐盟可信任的供應鏈。

（作者為輔大義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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