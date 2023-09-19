自由開講》立法堵截中國間諜刻不容緩

◎康駿銘

繼一名前國會研究員疑為中國間諜在三月遭逮捕後，英國近日再接連爆出兩名原本被列入執政保守黨國會議員候選名單的人士疑與中國統戰部有關聯，是中國企圖直接影響英國選舉結果的實例，也顯示中國招募對象並不只有華裔或親中人士。而外相柯維立（James Cleverly）在三月的間諜案、以及中國無視英國就指責中國違反《中英聯合聲明》所發出的「外交照會」後，仍然出訪中國，激起了國內的不滿及反中情緒，外務委員會更於外相出訪期間發布報告稱台灣是獨立國家，批評政府對中軟弱。中國問題相信也將是接下來保守黨黨大會、明年選舉的重點之一。

圖為英國外相柯維立（左）上月在北京與中國國家副主席韓正會晤。（法新社）

為了加強政治體系對抗外國干預的韌性及保障國安，英國《國家安全法案》在七月中旬正式生效，把外國干預行為刑事化，包括對投票、言論自由等的干預，同時引入「外國影響力登記計劃」，不但要求經外國授意下從事影響英國政治的個人或實體進行登記，同時更進一步規定由「特定國家」或其實質控制的實體所進行的活動作登記，以增加透明度的方式阻嚇間諜活動，明顯是劍指中俄兩國。

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中國的滲透行為層出不窮，從抖音、華為等的電子監聽，到透過「留學生」、「遊客」、海外公安局、孔子學院等不斷擴大組織與情報網及威脅海外異見人士等，這種敵意活動仍在世界各國有增無減，而台灣自然是首當其衝，紐約時報更指中國已滲透多個台灣政府部門，刺探國防機密。遺憾地，台灣除了要面對中國的惡意，還要面對台灣內部敵我意識不足，親中勢力裡應外合等問題，更甚者是目前的法規不足以保障國家安全與利益，過往的輕判不僅白費了蒐證所耗費的資源和時間，更間接助長了中國的氣焰。

英國法制雖與台灣不同，但其立法原則正好與台灣的「代理人法」不謀而合。透過登記義務及相應罰則，不但能有效阻嚇協同者，在應對中國灰色戰術也更有彈性，同時可避免法律遭到濫用而令民主自由倒退。在明年選舉仍充滿不確定性之際，筆者認為國會應儘快建立完整體系，增強我們對抗中國滲透破壞的韌性。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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