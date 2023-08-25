自由開講》談核四工程品質「堪慮」，不能輕易「重啟」

◎陳逸南

近日有人倡議，為使能源供應無慮，「重啟核四」為可行方案之一，但是這些倡議者是否已經詳實研究核四電廠的工程品質可以經得起考驗，否則萬一發生核子事故或核災，北台灣近千萬居民的生命財產的保障，有誰能擔起重責大任呢？

查日本原子爐設計師菊地洋一先生2011年5月30日發表「台灣，你好嗎」專文，指出「台灣核四，層層發包」不利核電廠工程品質的核安風險，尤其是管理鬆散的發包制度，有效監工更是大問題。

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該文指出，因為建設核能電廠的過程中，監工是極重要的工作，這不是政府官員來視察時才趕緊做好的事情，平常就必須有幾十個人在現場緊盯著工人們做事。

可是「我」（按即菊地先生）看到台電的情形是，全部都交給下游的包商去做，然後發生什麼事就推說是下游包商的責任，這種態度很難期待會嚴格把關。

又，就例如說「我」在參觀核四的熔接工程時，台電人員說明這些工程的管制上「建設部門各自承擔其責任」，換句話說發包給下游廠商的台電「不需做任何特別的檢查」。一般的營造工程或許沒差，但身為原子爐設計師，我們興建核能電廠時，對管線、熔接的檢查必須非常嚴格，這些設備一旦損壞，日後將非常難以維修，也因此監工檢查十分嚴格，而台電將這類責任全部交給承包熔接的工程公司委實是令人捏把冷汗的作法！

圖為2013年前美國奇異核電工程師菊地洋一（中）在綠色公民行動聯盟召開的記者會中，一口氣對核四提出了包括「地質資料不夠新、核四反應爐設計上有缺陷、核四安檢小組看不到真正問題、核災沒有腳本」等四大提問。（資料照）

依資料顯示，核電廠內有無數的配管（管線）靠數萬個焊接點黏合而成，但焊接方法（熔接）卻是個大問題。為了降低成本，包商會先在工廠裡將配管加工至「半成品」後再拿到現場組裝。這樣一來必定會產生誤差，逼得現場人員必須以外力硬把配管拉長才能焊接。配管原本被設計為一個適當長度，以便因應運轉熱產生的熱膨脹，因此絕對不能擅自改變長度。這種焊接組裝方式本來就可能造成事故發生。東京電力的福島核電廠的再循環幫浦曾發生重大事故（1989年），起因就是幫浦與配管之間的不當焊接。

我們發現，在核四電廠建造時，台電公司原有諮詢契約的工程公司Stone & Webster，後來該公司倒閉，對於原有設計被變更不少的工程，台電公司真正有能力獨自統合嗎？引人質疑。如此在起造時工程品質「堪慮」的核四電廠，已封存了9年，配管的老化、變更是必然的情形，怎可輕易「重啟」呢？

（科技法律工作者）

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