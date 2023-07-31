自由開講》重機在路上的交通亂象

◎楊永綨

現今在台灣的馬路上只要是週末假期或連續假期，許多公路上或市區道路上，常可見到重機車隊，看起來帥氣又拉風，很引人注目，這也展現出台灣的經濟有傲人的成果。一台重機動輒數十萬到百萬，不亞於一部自用小客車，也需要繳交牌照稅和燃料稅，車主也常常自詡為自小客的車主，向政府爭取快車道的行駛權、快速道路的使用權，甚而最近網紅Youtuber也利用實駕影片，公開向政府喊話，行駛國道，重機也是很安全的，希望政府能快點開放國道全線行使的權利。

重機示意圖，人車與本文無關。（資料照）

重機在交通的安全方面是否真的已經準備好了？從幾個面向來觀察，一、交通行駛方面，重機可以行駛市區的快車道、快速道路，如果視同一般的自小客車，在交通壅塞的市區中，是否也應該跟一般的自小客車一樣，只能行駛在快慢車道之中，應不能行駛機車道或是機車優先道，但在壅塞的路上卻常見到重機行駛在邊線以外甚至機車優先道，重機的車型偏大且速度不慢，容易對一般的機慢車輛造成威脅，這點需值得重視。二、車輛停放方面，重機目前應需停放在一般汽車停車格，但在一些市區的巷弄內仍然可見重機違規停放路邊，甚至放在一般機車停車格上，造成許多不便。雖然縣市政府開始研擬開放和設置重機專用停車格，但僧多粥少，這樣的亂象應該還是會持續，需要車主自我約束，避免違規。三、車輛噪音管制方面，重機的引擎聲一般而言都偏大，夜間行駛甚至車隊出遊，常常噪音驚人，尤其一些車子會把消音器拆除，導致音量擾人，這也是需要車主自我約束。

請繼續往下閱讀...

台灣地狹人稠，道路方面除了公路和市區主要道路以外，其實都是狹小複雜，重機的體型和速度並不大適合在這樣的道路中行駛。希望重機駕駛人可以多多考慮到一般用路人的安全，更希望重機駕駛人在爭取權利的同時，也能遵守用路的義務和規則，不要讓重機變成交通上面的一個灰色地帶，即可享受一般自用車的權利，又能擁有機車才有的福利，才能降低一般民眾對重機的不良觀感。

（立法院公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法