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自由開講》重機在路上的交通亂象

2023/07/31 13:37

◎楊永綨

現今在台灣的馬路上只要是週末假期或連續假期，許多公路上或市區道路上，常可見到重機車隊，看起來帥氣又拉風，很引人注目，這也展現出台灣的經濟有傲人的成果。一台重機動輒數十萬到百萬，不亞於一部自用小客車，也需要繳交牌照稅和燃料稅，車主也常常自詡為自小客的車主，向政府爭取快車道的行駛權、快速道路的使用權，甚而最近網紅Youtuber也利用實駕影片，公開向政府喊話，行駛國道，重機也是很安全的，希望政府能快點開放國道全線行使的權利。

重機示意圖，人車與本文無關。（資料照）

重機在交通的安全方面是否真的已經準備好了？從幾個面向來觀察，一、交通行駛方面，重機可以行駛市區的快車道、快速道路，如果視同一般的自小客車，在交通壅塞的市區中，是否也應該跟一般的自小客車一樣，只能行駛在快慢車道之中，應不能行駛機車道或是機車優先道，但在壅塞的路上卻常見到重機行駛在邊線以外甚至機車優先道，重機的車型偏大且速度不慢，容易對一般的機慢車輛造成威脅，這點需值得重視。二、車輛停放方面，重機目前應需停放在一般汽車停車格，但在一些市區的巷弄內仍然可見重機違規停放路邊，甚至放在一般機車停車格上，造成許多不便。雖然縣市政府開始研擬開放和設置重機專用停車格，但僧多粥少，這樣的亂象應該還是會持續，需要車主自我約束，避免違規。三、車輛噪音管制方面，重機的引擎聲一般而言都偏大，夜間行駛甚至車隊出遊，常常噪音驚人，尤其一些車子會把消音器拆除，導致音量擾人，這也是需要車主自我約束。

台灣地狹人稠，道路方面除了公路和市區主要道路以外，其實都是狹小複雜，重機的體型和速度並不大適合在這樣的道路中行駛。希望重機駕駛人可以多多考慮到一般用路人的安全，更希望重機駕駛人在爭取權利的同時，也能遵守用路的義務和規則，不要讓重機變成交通上面的一個灰色地帶，即可享受一般自用車的權利，又能擁有機車才有的福利，才能降低一般民眾對重機的不良觀感。

法院公務員

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