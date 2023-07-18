檔案瑰寶》臺灣菸酒事業：從專賣到自由化經營

當走進大街小巷的便利商店或超市，可以看到琳瑯滿目的國內外菸品及酒類；然而，早期菸酒生產、販賣都必須嚴格遵守「臺灣省內菸酒專賣暫行條例」的規定，不得隨意販售。直到2002年，我國為邁向自由貿易新時代，廢除該項條例，全面開放菸酒市場。

刊頭 臺灣省菸酒公賣局製酒廠員工將貼好公賣憑證之酒瓶裝箱





案名：交通建設、食品工業

檔號：0051/0067/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

◎國家發展委員會檔案管理局企劃組專員 吳明穎

臺灣菸酒專賣制度可追溯至日治時代，臺灣總督府為達殖民地自給自足及各項統治目的，先後將鴉片、食鹽、樟腦，菸草、酒類、火柴、度量衡及石油等8項收歸為專賣事業，在此制度下，僅有經過政府授權的批發及零售商才能販售專賣商品。這種市場控制的方式，不僅讓政府可以監督市場中的產品品質、價格及供應量，也使專賣事業成為政府收入的重要來源（圖1）。

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1945年臺灣因二次大戰百廢待興，為確保財源，減少人民賦稅，臺灣省行政長官公署決定繼續實施專賣制度，成立「臺灣省專賣局」，業務範圍縮小為菸、酒、樟腦、火柴、度量衡等5項。然而，1947年2月28日一場查緝私菸的意外，引發難以抹滅的歷史悲劇「二二八事件」。該事件之後，臺灣省政府成立，專賣項目僅保留菸、酒兩項，臺灣省專賣局改制為「臺灣省菸酒公賣局」（以下簡稱公賣局）（圖2），並於1953年7月7日依「臺灣省內菸酒專賣暫行條例」，規範臺灣菸酒專賣事宜。

圖1 專賣制度下，菸酒價格由政府統一規定





案名：菸酒公賣

檔號：0038/0274/0001

來源機關：臺灣省政府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖2 臺灣省菸酒公賣局





案名：亞太影展、芝加哥影展、921影像展

檔號：0090/0400/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

公賣局隸屬臺灣省政府財政廳，負責全國菸酒公賣業務之管理監督事務。依據「臺灣省內菸酒專賣暫行條例」，民眾若要經營菸酒零售買賣，必須向公賣局申請許可，經該局發予零售商許可證及零售標誌後才可營業（圖3），而零售商必須將許可證、零售標誌與定價表，懸掛在營業場所的明顯位置，且僅能按照公告價格銷售，不能自行定價和任意改變產品的包裝出售，也不能販賣未貼專賣憑證的菸酒產品。進口商如要進口洋菸、洋酒，必須獲得公賣局申請許可，再向海關繳納公賣利益及相關稅捐，並逐包或逐瓶貼（印）上專賣憑證後才能順利進口（圖4）。然而，為保障國內菸酒產業發展，進口之種類及數量都受到嚴格的限制。

圖3 臺灣省菸酒公賣局零售商標誌





許峰源提供

圖4 財政部臺北關函請臺灣省菸酒公賣局核發菸酒專賣憑證





案名：製撥洋菸酒專賣憑證

檔號：0062/435004/1

來源機關：臺灣省菸酒公賣局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

公賣局改制成立之初，下轄11個分局、2個辦事處，以及酒廠、菸廠、菸酒試驗所等22個相關機構，管轄範圍包含原料種植與進口、酒類釀製、包裝及配送營銷等業務（圖5至圖8）；公賣局所生產的產品，包含啤酒、紅酒、米酒、紹興酒等多種酒類，以及不同香味及特色的香菸，知名菸酒品牌如臺灣啤酒、紅標米酒、寶島香菸及長壽菸等，這些重要產品幾經改良，至今仍是人們日常生活中的一部分，也是臺灣文化中不可或缺的元素。

圖5 員工於釀酒發酵槽中翻攪拌麴（此舉稱為「翻槽」）





案名：交通建設、食品工業

檔號：0051/0067/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖6 製酒廠以自動裝灌機進行灌裝工作





案名：交通建設、食品工業

檔號：0051/0067/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖7 臺北松山菸廠生產的菸品及包裝外盒





案名：宣傳

檔號：0062/A581A/1

來源機關：臺灣菸酒股份有限公司臺北菸廠

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖8 香菸工廠員工將香菸用裁切好的錫箔紙包裝





案名：1958農復會照片

檔號：0047/0005/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

在專賣制度下，不僅工作穩定，福利待遇亦相對良好，運動風氣逐漸盛行，廠方為鼓勵員工強身健體，經常舉辦籃球、棒球、桌球、網球等運動友誼賽。作為國家獨占產業，公賣局為提升形象、增加品牌宣傳效果，不斷投入資金贊助運動賽事，各工廠遂組成專屬球隊參與比賽（圖9），而後更成立職業球隊，培養許多優秀籃球與棒球運動員。現在家喻戶曉的台啤籃球隊，成立於1968年，1980年更名為「公賣局金龍籃球隊」，1999年再更名為「台灣啤酒籃球隊」，是獲得最多超級籃球聯賽總冠軍的球隊。公賣局希望透過贊助運動賽事來轉化菸酒予人負面之形象，並為培養運動人才及國家體育事業的發展貢獻己力，以善盡企業社會責任。

圖9 板橋酒廠為所屬籃球隊爭取提高薪資待遇





案名：培養籃球人才

檔號：0062/096003/1

來源機關：臺灣省菸酒公賣局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

根據我國憲法規定，專賣屬於中央政府行使之權，但1949年中央政府遷臺之後，為讓臺灣省菸酒公賣局名正言順地行使專賣權，行政院於1950年決議「臺灣省菸酒專賣由中央政府委託臺灣省政府代辦」，專賣收益65%歸中央，35%歸臺灣省。因此公賣局預算須經立法院及臺灣省議會「雙軌審查」，就連菸酒生產、銷售、研發等業務，甚至用人制度，都受到雙軌審查制度之監管，如遇兩方審查意見不一時，通常遵行「收入從高、支出從低」原則，造成經營效率、市場反應及設備汰舊換新等決策，常因層級節制而受限，或為專賣制度之重大隱患。

在面臨經濟艱困的時代，菸酒專賣收益可觀（圖10），1949年至1951年間僅次於課稅收入，1952年至1961年，專賣收入則躍居經常歲入總額中的首要項目；1970年代，由於國際石油危機，政府幾度藉由調漲菸酒價格來增加稅收、穩定財政。隨著經濟逐漸起飛，菸酒市場不斷擴大，1981年之後，菸酒產業每年的專賣利益繳庫數，更有高達500億元，由此可見專賣收入對於我國財政與經濟之貢獻甚鉅。

圖10 臺灣省菸酒公賣局指示各分局未稅洋菸酒應補繳關稅130%及專賣利益100%之高額稅額





案名：未稅洋菸酒及專賣利益補充辦法

檔號：0061/601001/1

來源機關：臺灣省菸酒公賣局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1980年代隨著臺灣經濟發展和中美貿易逆差持續擴大，美國一再要求我國開放菸酒市場，經多次談判，雙方於1986年簽訂「中美菸酒協議書」，隔年正式開放菸酒進口。這是臺灣40年來首度對外開放菸酒市場，各國知名廠商紛紛搶搭進口順風車，使公賣局結束40年的獨占地位，業績亦首度出現負成長。

1990年我國正式向關稅暨貿易總協定（GATT）提出入會申請，菸酒專賣與GATT主張之經貿平等待遇有所違背，廢止菸酒專賣乃時勢所趨（如圖11）。經過12年的努力，我國於2002年1月1日正式加入世界貿易組織（WTO），為執行加入WTO之承諾，菸酒專賣制度終告廢止。同年7月1日，公賣局改制為「臺灣菸酒股份有限公司」，成為以生產銷售為本業的國營事業。

圖11 財政部函復國民大會承諾有關廢止臺灣省內菸酒專賣暫行條例，並積極推動菸酒專賣改制工作





案名：代表（一般、修憲）提案

檔號：0086/511/1/1-16/173

來源機關：國民大會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

2002年專賣制度廢止後，頒布「菸酒管理法」及「菸酒稅法」取代臺灣省內菸酒專賣暫行條例，菸酒改為課徵關稅、菸酒稅及菸品健康福利捐，取消公賣利益回歸稅制，菸酒市場開放民營。自此之後，菸酒管理制度展開新紀元，消費者可自由選擇喜好的臺灣品牌（圖12），以及國外進口的各式菸酒。

圖12 貨架上琳瑯滿目的酒品供君挑選





案名：金門陶器酒瓶製作

檔號：0076/0175/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

國家發展委員會檔案管理局典藏有關臺灣菸酒專賣制度的重要紀錄，歡迎您利用國家檔案資訊網檢索、查詢，重新認識臺灣菸酒市場如何在專賣管制下，順應時代，與國際接軌，走出更開放、更多元的全新面貌。

參考資料

謝讓鴻（2004）。〈我國菸酒專賣制度之研究--歷史制度主義的觀點〉。國立成功大學政治經濟學研究所碩士論文，臺南市。

范雅鈞（2012）。〈戰後臺灣菸酒公賣局及其檔案簡介〉。檔案季刊，11（3），18-27。

財政部國庫署線上檔案展（2021），國庫史鏡 鑑往知來。檢自https://www.nta.gov.tw/AAS/singlehtml/3863?cntId=0c6c65450cf54139ab6099bb1fe9ce9c （2023年1月20日）

維基百科（2023），臺灣菸酒公司。檢自https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E8%8F%B8%E9%85%92%E5%85%AC%E5%8F%B8 （2023年4月30日）

台灣籃球維基館網站（n.d.），台灣啤酒籃球隊。檢自http://wikibasketball.dils.tku.edu.tw/index.php/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%95%A4%E9%85%92%E7%B1%83%E7%90%83%E9%9A%8A （2023年4月30日）

檔案支援教學網（n.d.），臺灣菸酒產業。檢自https://art.archives.gov.tw/Theme.aspx?MenuID=682 （2023年4月30日）

本文經授權轉載自【國家發展委員會檔案管理局】吳明穎：臺灣菸酒事業：從專賣到自由化經營

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