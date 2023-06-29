晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「漢光39號」實兵演習將至，中共認知作戰已悄然展開

2023/06/29 16:38

約克

「漢光39號」旨在提高國防能力和應對潛在的中共威脅，而首度在桃園國際機場進行反空降、奪回機場的操演，是一項具有重大意義的決策，既能提升臺灣整體安全防衛機制，也能確保國軍官兵具有臨戰應變能力；值得注意的是，在「漢光39號」釋出革新作法的那一刻起，中共認知作戰恐已悄然展開！

中共對臺灣的威脅是現在進行式，在臺灣內部進行各種認知作戰，甚至吸收生意人、媒體、政客等，透過輿論影響國防政策發展，達到降低國軍作戰能力之目的；對此，國軍即將於7月展開的「漢光39號」實兵演習，明顯成為中共認知作戰首要操作議題，藉由社群媒體扭曲演習選址民航機場目的，意圖增加國人對國軍的不信任感。然而，選用桃機真是個擾民的決策嗎？

「漢光39號」旨在提高國防能力和應對潛在的中共威脅，而首度在桃園國際機場進行反空降、奪回機場的操演，是一項具有重大意義的決策，（本報資料照）

我們必須明白一點，臺灣並非是第一個將民航機場納入軍事演習的國家，像是美國於去年將關島國際機場作為軍事演習的支援場地，並受到機場經理與當地居民的支持；此外，加拿大空軍亦於今年6月選用萊斯布里奇機場作為訓練場地，同時在不影響操演過程情況下，邀請民眾前往參觀。其實，許多國家在特殊情況下，會將民航機場轉換為臨時軍事基地，而為提高戰略靈活性和應對突發事件的能力，平時便會使用民航機場做為軍事演練場地。

「漢光39號」預劃在桃園機場進行兩天預演、一天的實兵操演，而民航局亦針對預演先期完成飛航公告，此消息引發網友諸多不滿，認為此決策是在擾民且毫無意義。但換個角度想，據往年觀察「漢光演習」議題在社群中的輿論，均傾向認為太多想定失真、場景失實的演練課目，批評漢光演習逐漸公關化。國軍選擇民航機場做為演練場地，明顯是有意調整作戰構想，展現出與時俱進之精神；然而，中共卻刻意透過認知作戰手段製造我國內部矛盾，使我們對「漢光39號」演習目的產生錯誤認知。因此，為防範中共操作輿論之企圖，我們應對「漢光39號」演習目的保持正確觀念，而國軍作為臺灣唯一值得信賴之戰力，我們也應適時給予支持而非否定。

（傳播學院研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書