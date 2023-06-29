自由開講》「漢光39號」實兵演習將至，中共認知作戰已悄然展開

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「漢光39號」旨在提高國防能力和應對潛在的中共威脅，而首度在桃園國際機場進行反空降、奪回機場的操演，是一項具有重大意義的決策，既能提升臺灣整體安全防衛機制，也能確保國軍官兵具有臨戰應變能力；值得注意的是，在「漢光39號」釋出革新作法的那一刻起，中共認知作戰恐已悄然展開！

中共對臺灣的威脅是現在進行式，在臺灣內部進行各種認知作戰，甚至吸收生意人、媒體、政客等，透過輿論影響國防政策發展，達到降低國軍作戰能力之目的；對此，國軍即將於7月展開的「漢光39號」實兵演習，明顯成為中共認知作戰首要操作議題，藉由社群媒體扭曲演習選址民航機場目的，意圖增加國人對國軍的不信任感。然而，選用桃機真是個擾民的決策嗎？

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「漢光39號」旨在提高國防能力和應對潛在的中共威脅，而首度在桃園國際機場進行反空降、奪回機場的操演，是一項具有重大意義的決策，（本報資料照）

我們必須明白一點，臺灣並非是第一個將民航機場納入軍事演習的國家，像是美國於去年將關島國際機場作為軍事演習的支援場地，並受到機場經理與當地居民的支持；此外，加拿大空軍亦於今年6月選用萊斯布里奇機場作為訓練場地，同時在不影響操演過程情況下，邀請民眾前往參觀。其實，許多國家在特殊情況下，會將民航機場轉換為臨時軍事基地，而為提高戰略靈活性和應對突發事件的能力，平時便會使用民航機場做為軍事演練場地。

「漢光39號」預劃在桃園機場進行兩天預演、一天的實兵操演，而民航局亦針對預演先期完成飛航公告，此消息引發網友諸多不滿，認為此決策是在擾民且毫無意義。但換個角度想，據往年觀察「漢光演習」議題在社群中的輿論，均傾向認為太多想定失真、場景失實的演練課目，批評漢光演習逐漸公關化。國軍選擇民航機場做為演練場地，明顯是有意調整作戰構想，展現出與時俱進之精神；然而，中共卻刻意透過認知作戰手段製造我國內部矛盾，使我們對「漢光39號」演習目的產生錯誤認知。因此，為防範中共操作輿論之企圖，我們應對「漢光39號」演習目的保持正確觀念，而國軍作為臺灣唯一值得信賴之戰力，我們也應適時給予支持而非否定。

（傳播學院研究生）

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