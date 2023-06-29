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自由開講》阻擋協和換氣，加大供電缺口，後果誰承擔？

2023/06/29 12:41

謝志誠／台灣大學退休教授

台電公司為因應協和電廠陸續除役，於2018年提出「協和發電廠更新改建計畫」。五年來，來自地方人士與公民團體的質疑聲浪不斷，導致這項原本寄望可以「舒緩北部供電缺口」與「改善地方空污」的計畫進度延宕，甚至可能胎死腹中。

議題發展至今，很難不令人回想到兩三年前吵得沸沸揚揚的「三接」，一樣是在考驗全民如何在「經濟發展」、「穩定供電」、「生態保護」之間進退取捨，追尋可以共生共榮的答案。

數字說話：區域電力供需失衡

立法院「台灣電力股份有限公司111年度營業預算評估報告」指出，2018至2020年度北部地區在尖峰負載時，電力缺口已達200萬瓩，全數仰賴中南電北送。為解決區域長期電力供需失衡而採取的跨區輸送電力支援，不僅增加線路損失與供電成本，也不利供電穩定與安全。2022年，台電公司因為長途電力輸送所造成的線路損失（即流失的電）就高達96.15億度、線損率達3.82%。

而這也正是為何歷年來的電源開發都要一再以「強化區域電力供需平衡」為訴求，因為這是國家整體供電安全的關鍵之一，另一關鍵則是「強化電網」。

北部尖鋒負載缺口達200萬瓩，跨區支援流失電力達96億度電。（作者提供）

北部電力供需失衡 北東電網更嚴重

根據「懂能源BLOG」所彙整的資料，自2021至2023年5月底，台灣北部及中部地區分別有66%與56%的時間用電量大於發電量，而南部地區則有83%的時間用電量低於發電量。數據顯示，北部地區電力供需失衡相對嚴重，其電力主要得借助中南部支援。如果有一天支援不來或輸送線路遭到破壞，會發生什麼事情呢？大家不妨回顧1999年7月29日晚上，因為台電公司在台南龍崎的1座輸電鐵塔倒塌而引發的「729停電事件」。

台灣北部地區因受陽明山、淡水河與大漢溪等地形因素的分隔，而劃分成「北西」與「北東」兩大電網，兩個電網藉由三路六迴線互為電力融通。其中，「北東電網」所涵蓋的範圍包括內湖、南港、汐止、基隆、宜蘭等，是整個大台北地區發展快速的區域，用戶數約263萬戶。目前區內用量需求大約580萬瓩，可供電力只剩下協和兩部100萬瓩重油機組，再從花蓮和平電廠支援130萬瓩，又從「北西電網」送來420萬瓩支援，可說北東電網超過一半以上的電力是來自跨區支援。

北部用電供需失衡嚴重，66%時間用電高於發電。（作者提供）

若協和換氣受阻，北東電網供電更吃緊

「北東電網」的供電穩定與北北基宜行政、產業與民生息息相關。預估2025年北東電網涵蓋地區的用電需求將超過600萬瓩，隨著核二廠及協和電廠的陸續除役，倘若協和電廠更新改建計畫無法順利推動，260萬瓩的電力無法如期供應，則北東電網在區域內用電需求的持續成長下，供電將更吃緊。

供電缺口風險，沒有人是局外人

質疑四接的人士很不想面對北東電網供電缺口將達470萬瓩的事實，更以北東電網供電缺口僅50萬瓩來迷惑大眾，打著如意算盤，想要全部倚靠北西電網來支援。但北西電源夠不夠？台電公司預估，2025年北西電網用電量965萬瓩，自有電源是1195萬瓩，北東電網供電缺口要全數仰賴北西電網來支援，可能因此導致北西電網不足240萬瓩。

北部電網近年少了914萬瓩電源，光是北東電網就少了787萬瓩。（作者提供）

北西電網不行，難道又要延續過去以來的中南電北送嗎？這對企盼中火燃煤機組能在2030年前退場的中部民眾又情何以堪？也難怪中部的公民團體與學者要質問：「憑什麼北東電網不努力，卻要中部人犧牲減煤時程、繼續中南電北送？」

更可怕的是，高達470萬瓩的供電缺口，電力系統可能因輸送線路超載而出現安全性風險，北東電網可能因此而成為全台最易發生大規模停電的區域。

為確保北東電網的安全性，要不是讓協和電廠3、4號機延役繼續燒重油？就是讓區域內的核二廠找到延役的藉口？最糟糕的就是採取限電措施？這些應該都不是國人同胞所樂見的。

所以，沒有人可以是這場爭議的局外人！

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