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自由開講》中國汽車業「自殺式降價」挑戰中共理智線

2023/03/30 16:11

胡尼克

中國汽車業近期掀起「史上最慘烈價格戰」，至少30個品牌推出促銷優惠，甚至殺紅眼的「自殺式降價」，今年來新車「降價促銷」成了中國汽車業熱搜關鍵詞，馬斯克領軍的特斯拉電動車率先在新能源車領域大幅降價，帶動比亞迪、小鵬、問界等多個中國新能源車品牌跟進祭出補貼優惠，進入3月後更掀起燃油車降價，至今有30多個汽車品牌上演降價大亂鬥，但今年3 月開始銷量卻出現大跌，即使大部分車廠降價方案花樣百出，甚至連中國各地方政府都用補貼方式來引導汽車業降價促銷，但是汽車銷量依然持續疲軟；對此，中國汽車工業協會表示，這波降價的炒作應儘快降溫，使汽車行業回歸正常運行狀態，這波車市降價大戰中，中共內部也開始出現批評降價的聲音。

中國汽車業近期掀起「史上最慘烈價格戰」，至少30個品牌推出促銷優惠，甚至殺紅眼的「自殺式降價」。（路透）

至於為何中國車商打出降價優惠卻銷量不見起色，除了特斯拉首先打出降價手段外，主要還是去年底12月中國疫情又再度爆發起來，汽車生產線及銷售端遭受受到影響，直至今年1～2 月汽車行業整體銷售量更為明顯下降，汽車業者庫存量急劇上升，經營壓力隨之加重，迫使車商採取各種措施降低庫存，連中國本土車廠小鵬汽車和蔚來汽車等新興廠牌，以及福斯汽車和賓士集團等高端進口車也加入降價大戰，優惠幅度最高達到高達7萬人民幣，例如BMW的1系列新車，更以人民幣12.9萬（新台幣57.4萬元）元低價促銷，還有其它車商也喊出車型優惠超過人民幣10萬元；對此中國汽車流通協會表示，主因是車行來客量確實大幅成長，但成交量卻顯著下降，消費者已出現持幣觀望市場行情以及等待更優惠補貼政策的現象，説明地方降價促銷無效，反而還會對汽車產業造成極大損害。

中國汽車市場價格戰競爭持續到現在並無放緩跡象，光是今年就有155款新的純電動和插電式混合動力車型在中國亮相，意味著財務實力較強的大公司可能會持續降價，沒有可靠外部資金的公司恐在未來兩年面臨生存挑戰，甚至會有一些汽車製造商倒閉，或許這是資本市場常見的弱肉強食，馬斯克僅靠著特斯拉掀起的價格戰，就已燃燒起整個中國汽車產業，但是在中共眼裡這已經是失控現象，絕不允許如此失控的現象蔓延下去，接下來也考驗著中共要如何想方設法來滅火，最壞情況就是中共直接介入主導，習近平怎會放任資本市場惡習在中國擾亂，研判近期中共勢必會出手控制，屆時自由資本市場對決中共極權體制的大戲即將上演。

（研究生）

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