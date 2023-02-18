自由開講》「美寶」的秘辛

陳啟耕

你經歷過這樣的惡夢嗎？身處異鄉、孤立無援、無親無故又不敢告訴家人，你能想像這是許多未成年的孩子，在海外求學的小留學生，住在寄宿家庭、寄宿學校所面臨的困境嗎？當中又有許多是所謂的「美寶」（父母是台灣人，孩子在美國出生具備公民身份），他們從小在台灣長大，沒有在美國生活、受教育的經驗，頂多寒暑假來旅遊，父母通常會重金打造孩子的英文能力，包括補習、雙語學校、美國學校、歐洲學校等等，許多美寶國小一畢業，就被父母送到美國私立寄宿學校或寄宿家庭，讓校方或寄宿家庭擔任孩子的法定監護人，銜接美國的國高中教育。

多數父母都太小看或是簡化這個過程了，不是擁有一本美國護照就是萬靈丹，國高中生赴美讀書可不是高雄到台北而已，而是到一個日夜時差顛倒，飛行超過十小時，從文化飲食、生活習慣、風士民情都完全不同的陌生國度。我自己過去三十年的移民經驗中，看到許多孩子沒有父母陪伴，發生許多你聽都沒聽過的危機困境和心酸秘辛，讓人不捨，父母在台灣花大錢操碎心還要日夜擔心害怕。

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許多「美寶」從小在台灣長大，沒有在美國生活、受教育的經驗，頂多寒暑假來旅遊。許多美寶國小一畢業，就被父母送到美國私立寄宿學校或寄宿家庭，讓校方或寄宿家庭擔任孩子的法定監護人，銜接美國的國高中教育。（路透示意圖）

案例一：以為和寄宿家庭簽下白紙黑字合約，就有保障

A先生、A小姐夫妻是殷實商人，一知道懷的是兒子馬上從長計議，飛到美國待產生下寶貝獨生子 - 小乖，小乖從小補英文，也曾就讀雙語學校、全美語學校，成績好、個性獨立，會簡單煮水餃、泡泡麵、削水果，父母認為他已經具備生活自理能力了。在 透過「朋友的朋友」介紹下，一家人飛來美國西岸與寄宿家庭和接待的Home爸、Home媽（許多台灣人也會稱轟爸、轟媽）相談甚歡，於是小乖國小一畢業，就直飛美西銜接美國七年級。

沒想到，父母才回灣沒多久，小乖就以視訊反應吃不飽，一問之下才知道，轟爸轟媽年紀大，飲食清淡簡單，菜多肉少，份量也不多，有時甚至只有青菜蛋花麵，雖然適合長者飲食，但小乖正在發育需要大量蛋白質，同時腸胃向來不錯的小乖竟然便秘了，原來轟爸轟媽不太吃水果，父母趕緊反應，轟媽卻立即開口：小乖食量太大，每個月要再加收伙食跟水果費用美金1000元，父母知道這超出行情太多，但只能摸摸鼻子付錢，然而轟媽曾經直接買回一顆大西瓜，叫小乖自己一人吃，小乖連吃一星期西瓜，現在看到都有陰影。事情沒有到此為止，轟媽後來又出招，表示不方便接送小乖上下學，要他每天步行半小時去等車處，自費搭校車上學，明明當初所有費用包含上學交通接送，現在小乖改搭校車也不退費，父母遠在台灣啞巴吃黃蓮，也只能接受。小乖的父母都忙著做生意，不見得天天跟孩子視訊，有天竟發現小乖自己一人在家，轟爸轟媽外去渡假已經三天，沒有事先告知，重點是冰箱沒有留存足夠食物，小乖頭幾天自行微波了即食品吃，到了第四天開始吃泡麵，父母氣壞了，聯絡上轟媽，她只淡淡的說，他們是家庭旅遊，小乖不方便隨行。

小乖吃不到媽媽料理的營養家常菜，寄宿家庭出遊也不會帶上他，親情陪伴無可取代，更無法用金錢購買，但因為A先生、A小姐的客戶都在台灣，放不下台灣生意，也沒料到遇上這種情況，只能叫小乖忍耐，撐完一個學期後，再更換寄宿家庭，但誰能保證會不會又是另一個惡性循環？其實A先生、A小姐本身已經有從商的經驗，來美國創業同時照顧小孩，也可以是一種選項。

案例二：白人寄宿家庭突然拒收，要求孩子馬上搬走

B先生是金融業高階主管，太太B小姐是公務人員，一對龍鳳胎姊弟心美、寶弟都是美寶，從小也是英文重點栽培，成績優異，國中一畢業，就直接被父母送到美國中部的白人寄宿家庭，銜接美國高中教育，家長想法很單純，送去沒有什麼華人的地方，姊弟會更快融入美國社會。寄宿家庭是簡單的雙薪家庭，一切看來都很美好平順，但只過了三個月，某一天轟媽突然告知，不願意再收這對龍鳳胎，請他們馬上搬離，父母措手不及，整個大崩潰，因為父母不是說請假就能請假，到底這對龍鳳胎在寄宿家庭怎麼了？

其實是一開始就不適應了，但也沒有跟父母說。這對姊弟不習慣天天西式飲食，跟轟媽反應能不能偶而有炒飯炒麵等中式料理，都遭到拒絕，寄宿家庭認為白人家庭吃什麼，姊弟就該吃什麼，兩人開始日漸消瘦，姊弟於是利用網購方式，買了麵條、水餃、蔥油餅等冷凍食品自力救濟，情況才稍微好轉。

除了飲食還有氣候問題，姊弟赴美一開始都有點水土服，無法適應下雪天氣，很快就生病了，半夜咳整晚，轟媽說自己的孩子以前咳嗽感冒不需要看醫生，簡單喝蜂蜜水、吃維他命就會好，後來是已經發燒了，才告訴父母，B小姐拜託轟媽購買快篩試劑測試，再買退燒藥，但轟媽堅持多喝水就會好，何必大驚小怪，B小姐直呼：真的別人的囝死袂了，夫妻倆整個星期都失眠做惡夢，最後是託外州朋友寄送退燒止咳藥給孩子，病情才慢慢舒緩。

正當父母喘口氣，覺得一切都會愈來愈好，卻發生了更讓人意外的事情。孩子成長只有一次，本來國、高中生進入青春叛逆期，吸菸、吸毒學壞走歪路，好發在這個年紀，寄宿家庭除了擔任監護人，就是只照顧吃住，當然也有非常棒的天使寄宿家庭，可惜這對龍鳳胎，運氣並不好。姊姊心美個性害羞，全校亞洲學生不到20人，心美又沉默寡言，根本交不到朋友，上課也不敢舉手發問，不參加社團，課業成績開始下滑，甚至遭到同學言語霸凌，後來終於交到知心好友，是位國中就來當小留學生的 華人學姊花花，兩人成為好友，花花國中就自己在美國讀書，寒暑假父母才會來美國探視，家境富裕，都自己開豪車上下學，染髮化妝，出手闊綽時尚流行，心美簡直把花花當偶像，價值觀也開始扭曲，當心美零用錢花費變大的時候，還騙媽媽說，是去買了參考書，其實她是跟花花去逛街買化妝品和露肚裝。

每個人在成長過程中，經常受到同儕影響，近朱者赤、近墨者黑，父母不在身邊是觀察不到這些細微變化的，如何能協助子女，直到有天心美哭著跟媽媽視訊，說她最要好的花花學姊要回國了，媽媽這才知道，心美最祟拜的花花學姊有天在學校女廁痛哭流涕，手中驗孕棒顯示二條線，她懷孕了，而她不能確定父親是哪一位男同學還是男網友。B小姐嚇壞了，以為當初找到好學區萬無一失，沒想到好學區也有不想讀書的學生，寄宿家庭幾乎不會過問孩子的交友情況，美寶在大染缸中真的只能考驗自制能力。

不難想像，龍鳳胎的弟弟寶弟也出問題了。寶弟因為個性外向，在美國非常快就交到好朋友，但卻不重視學業，沉迷暴力線上遊線，私底下髒話連連，幾個麻吉情竇初開，為女生爭風吃醋，寶弟跑去幫忙找情敵算帳，差點捲入打群架糾紛，直到有一天，寄宿家庭通知B小姐，不願意再接待龍鳳胎，要求立即中止合約，家長才知道，原來寶弟的好朋友，某天打開家中槍櫃，放學後帶著寶弟拿槍恐嚇情敵，學校幾乎要勒令他退學了，B小姐這才後悔莫及，當初為什麼沒有陪著讓龍鳳胎到美國。

當然我必須說，有些好朋友找到了非常好的寄宿家庭，雙方成為終身好友，真的恭喜他們，運氣真好。但上述我了解的情況，只是冰山一角，孩子的成長不是賭局，好的寄宿家庭讓你上天堂，萬一賭輸了呢？難道要輸掉孩子的青春和未來？

很多人以為小時候的不開心，長大就會自我療癒，其實並不會，他們要用一生去治癒童年，我身邊不少好友也是小留學生，成年後竟留下後遺症，多數是親子關係不睦，還有年幼遭到寄宿家庭冷淡對待的心靈空洞無法彌補，有人甚至記得轟媽每星期帶她到好市多排隊試吃，叫她吃飽一點，因為晚餐就是好市多試吃，她覺得父母當年砸大錢讓她留學，所以這些痛苦 回憶都不願跟家人說。

很多台灣父母自認孩子有很高的自制力，其實那是台灣從小嚴格的教育環境，師長逼出來的，小留學生單獨赴美簡直就像縱虎歸山，放鳥歸林，美國課業壓力比台灣輕，完全要靠孩子自主學習，想想看多少青少年，在父母身邊被管教都會叛逆頂嘴、也有交到壞同學的，更何況寄宿家庭就是管吃管住而已，小留學生心靈空虛覺得無聊沒溫暖，逃學、逃家、吸菸、染上毒癮的時有所聞。

我很幸運，11歲時，是媽媽辭去工作，帶著我和妹妹移民加拿大，這也是我們母子三人第一次長期出國生活，剛開始的確遇到不少生活問題，我媽要學開車、我幫忙認路，英文霧煞煞，要一邊翻字典一邊買菜，還要研究支票怎麼開，就連汽車罰單都無法確定如何付款，經常哭笑不得，當時真的很頭大，但現在回想起來卻都是美好回憶經歷，因為我不孤單、我不害怕。

在異鄉冬天下雪，能喝到熱騰騰的排骨玉米湯，上學不用吃冷掉的比薩、捲餅，可以有愛心午餐，同學都羨慕我；雖然辛苦的父親在台灣兩地相隔，要賺錢供應我們在加拿大生活，每次送機都是全家在機場抱頭痛哭，但還好，至少有媽媽陪著我和妹妹。我們母子三人同心協力一起向前，一起進步，母子關係變得更好更緊密，我也從男孩茁壯成人，更加懂得珍惜母 親的陪伴，謝謝媽媽陪我和妹妹一起渡過人生中第一次大環境生活轉換的衝擊。

媽媽除了陪伴，更給了我和妹妹無可取代的良好家庭品格教育，初中時我有次目睹幾位亞裔同學，欺負一位白人學生，一面欺負還一面說些報復的話，以牙還牙，原來這些亞裔同學曾經遭遇其他白人的歧視。我一回家就趕緊跟媽媽分享，我 說被欺負的白人同學就是活該，但我媽很快糾正我，校園霸凌、種族歧視，冤冤相報何時了，即使之前受他人欺負，都不能夠心存報復。如果媽媽當時沒有及時糾正，我可能以為這是理所當然的事情，帶著偏差觀念長大，極有可能在未來對我造成負面影響。

「小綠卡」稱號的E2簽證

身為美國移民律師，我最常被父母問到：美國沒有陪讀簽證，我要怎麼陪孩子在美國讀書呢？其實條條大路通美國，台灣多 數的美寶家長，已經選擇有小綠卡稱號的E2簽證，透過E2雇主、E2員工簽證，赴美生活多年了，同時E2簽證轉綠卡的成功率，也比你想像中還要高，各行各業都有成功機會，我們的客戶經營珍珠奶茶店、洗衣店、開補習班、從事建築設計產業、針炙診所、棒球俱樂部、餐飲業的都有。

不過也要提醒大家，疫情過後，2023年的E2趨勢，數量增多，排期變長、AIT門檻也提高了。幫忙這些美寶家庭的孩子，或是留學的國高中生，不要孤零零自己面對在美國生活求學的困難，可以一家團圓，是我從業的職志，每次收到客戶分享一家人在美國生活的故事和照片，真的讓我好有成就感。

（作者為移民律師）

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