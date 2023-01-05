自由開講》黃偉哲壞了誰的事？

方野

台南的「那股勢力」究竟是哪些人，可以從選舉期間的各種動作來觀察。當2022九合一大選期間，台南市長選舉前2個月，民進黨立委陳亭妃和台南市前議長郭信良一起出席宣傳府城鞋藝嘉年華活動，但郭信良卻在投票前幫國民黨籍市長候選人謝龍介站台。選後陳亭妃則與郭信良再度連手，兩人南北串連召開記者會，質疑學甲88槍擊案，痛批中執委郭再欽和學甲槍擊案有關，還介入台南市議會正副議長選舉，要求市警局限期破案，而陳、郭兩人動作之大，明顯就是要讓黃偉哲難看。

正當台南市議長選舉過程中爭議不斷，選完更立刻爆發賄選，讓台南市相當不平靜，大家互相指控，看的出來水很深。而民進黨九合一大選慘敗後，台南市黨籍立委陳亭妃立刻跳出來說：「黑道、黑金的問題解決了嗎？」前議長郭信良則把矛頭直指市長黃偉哲，要黃偉哲自求多福，更暗諷綠營重掌台南議會上演「黑金復辟」。關於台南學甲88槍案件爆出的光電利益糾紛，民進黨前中執委郭再欽被牽扯其中，因此郭再欽與黃偉哲的關係也被拿出來大作文章。

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前議長郭信良要市長黃偉哲自求多福，更暗諷綠營重掌台南議會上演「黑金復辟」。（本報資料照）

郭再欽在接受媒體專訪時透露，自己跟黃偉哲熟識是在黃第一次參選市長時，因為感到黃偉哲「很古意」而支持，這場充滿政治操作的陰謀，徹底掀開民進黨茶壺內風暴。

在台南市議會正副議長選舉期間，民進黨邱莉莉宣布參選，無黨籍的郭信良也在受訪時拋出總統牌，強調「總統希望繼續維持現況」，這頭把參選提高到「總統的高度」。另一頭則一路力挺郭信良連任的陳亭妃串連一群「挺郭派」議員發難，強調「不為黑金背書」，為了挺郭把同黨競爭對手貼上「黑金」標籤，隨後國民黨也如撿到搶，添火加油。 正當外界霧裡看花，民進黨籍立委、議員，無視黨內團結、不惜抹黑同志，為了力挺無黨籍的郭信良，正當台南面臨「黑金復辟」、「派系惡鬥」時？在選後政治板塊移動的過程中，「那股隱形勢力」和國民黨是不是眉來眼去，甚至合縱連橫？貼人「黑金」標籤的勢力赤裸裸的呈現政治惡鬥，顯見起心動念並不單純。

郭再欽説，他跟黃偉哲認識僅4年，跟郭正良卻是數十年的好友，現在為了政治利益，又把好友打成黑金。對於郭再欽的爆料，至今郭信良沒有回應。

究竟面對台南盤根錯結的政治勢力，宛如「肉粽串」的龐大利益，郭信良議長連任失利時發聲明喊話黃偉哲「自求多福」，到底黃偉哲為何要自求多福？讓我們繼續看下去。

（資深媒體人）

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