醫師表示，長期的頑固性疼痛，很有可能是因為不正常的血管增生所引起，這些雲霧狀的血管會為組織帶來發炎細胞而導致疼痛，而導管微創治療是「從根本解決疼痛」的創新療法！

30歲的李先生是名職業軍人，卻因網球肘無法正常訓練，當時四處求診卻苦無結果，由於無法跟上訓練，李先生只得先拿免技測（註：免於訓練之證明），先好好療養休息。直到去年，李先生到三總的疼痛治療中心就醫，方知道新型的導管微創治療，與醫師安排於門診時間進行手術後，他順利擺脫網球肘，終於可重拾槍枝操練，也重拾職涯信心。

保守療法若無效 看見導管微創治療新曙光

許一智醫師長期鑽研骨骼、肌肉、血管的分佈，他說明，長期的頑固性疼痛，很可能是因為不正常的血管增生所引起，這些雲霧狀的血管會為組織帶來發炎細胞而導致疼痛，而導管微創治療是「從根本解決疼痛」的創新療法，當患者不適合或不願意開刀治療，並在試過中西醫各種保守療法都無明顯改善時，可以優先考慮此治療方案。

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患者年齡一大考量 醫師建議盡早治療

導管微創治療需由專科醫師謹慎評估與施作，比起施作部位，「年齡」反倒是能否執行重要的評估點，年齡愈大須考量的面向愈多。許一智醫師建議，正處於青春年華與事業衝刺期的青中年人，千萬別因為頑固疼痛而放棄自己的運動興趣跟職業夢想，應盡早治療陳年舊傷，斬除病根。

深入微血管施打藥劑 從根本抑制不正常血管增生

導管微創治療是由鼠蹊部、手部或足部，將動脈導管的出口放置到疼痛部位周圍，再將細如髮絲的導管深入病灶處的微血管施打顯影劑，當發現不正常的血管增生後，再施打栓塞藥劑，阻塞或減少異常增生的血管，使裸露的神經因失去養分而萎縮，根本解決頑固性疼痛，並且手術傷口極小，無須縫合。

許一智醫師表示，有些病人在術後的1-2天即反饋「疼痛感減輕了」，甚至後續確認緩解，就不須再上班請假，反覆回診為復健治療而奔波。最後，許一智醫師也提醒，由於此術式為動脈穿刺，因此穿刺部位可能會有瘀青跟血塊，受傷部位也會有紅斑跟暫時性的肌肉疼痛，通常1個月內會自行消散。

本文經授權轉載自【照護線上】頑固性疼痛符合3徵兆 恐是不正常血管引起

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