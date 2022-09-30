法操》《樂透大作戰》：撿到遺失物可以請求報酬嗎？

應該很多人都聽過撿到遺失物者有權利向失主請求「謝禮」的說法，但在我國實際上是怎麼運作的呢？

法操司想傳媒

韓國喜劇電影《樂透大作戰》講述即將退伍的南韓兵長朴千禹在站哨時撿到一張樂透彩券，後來發現那竟然是一張中頭獎的彩券！但正當他為美好的未來性奮不已時，一陣風吹來剛好讓彩券乘風飄過南北韓軍事線，還正巧被北韓士兵李容浩所撿到。北韓士兵雖然不願交出彩券，但若不交給南韓兌獎卻又毫無意義，於是這僅屬於雙方士兵私下的「和平協商」就這樣展開……

高庚杓在《樂透大作戰》飾演撿到樂透頭彩的南韓兵長，以為人生即將轉運。（采昌提供）

撿到遺失物的報酬？

南韓的朴兵長為了從北韓士兵手中拿回彩券，還向其「曉以大義」說根據南韓法律，拾獲遺失物者可獲得一定比例之分成，所以請對方交出彩券。應該很多人都聽過撿到遺失物者有權利向失主請求「謝禮」的說法，但在我國實際上是怎麼運作的呢？

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遺失物報酬之規定在民法第805條，當通知失物招領的6個月內失主出現時，就應該講物品返還給他，不過拾得遺失物的人可以請求「不超過其物財產上價值1/10」的報酬，如果失主還是認為報酬有失公平，可以請求法院減少或免除其報酬。另外，如果在保管失物時或因通知失物招領有所花費，也可向失主請求相關費用，在此費用及前述報酬未受清償前，可以暫時不將失物還給失主。

不過若有第805之1條的情況時，則不得請求報酬：

1.在公眾場所或大眾交通設備，被管理者或受僱人所撿到。例如捷運公司的員工若在捷運撿到失物，就不能向失主請求報酬。

2.撿到失物後沒在7日內報告，或是隱匿撿到失物的事實。

3.失主為為特殊境遇家庭、低收入戶、中低收入戶、依法接受急難救助、災害救助，或有其他急迫情事者。

簡言之，除非符合第805之1條之情形外，其實都可以向失主請求最高1/10的報酬，如果在報酬的多寡發生糾紛而僵持不下，就只能透過民事訴訟解決。而且要注意，雖然法律明文在報酬等費用清償前對於失物具有「留置權」，但這僅表示在雙方把錢算清楚前先將物品「交給拾得人保管」而已，若是直接據為已有的話，可會有成立刑法第337條侵占遺失物罪的可能喔。

如果撿到的不是現金要怎麼算？

可是並非所有遺失物的價值都很好計算，如果遺失物是現金、珠寶這種有明確價值或市價的東西那還好說，但若是支票、提款卡或是電影中的彩券該怎麼辦呢？

一般認為遺失物價值是以物品本身計算，像提款卡、存摺等只是用來領錢跟記錄帳戶存款的工具，本身並沒有很高的價值，所以像新聞曾發生撿到金融卡就想要對方1/10存款做為報酬的作法，應該是不會被法院所接受。

在實務上通常是會從「因為失物被拾獲而避免的損失」來計算，例如銀行遺失票據時必須聲請法院行公示催告程序，而這一來一回至少會耽誤9個月時間，但如果票據被拾獲就可以省下這9個月的時間成本，提前拿到金額去進行利用。於是法院就會以這9個月來計算利息來作為拾得人的報酬，假設遺失的是100萬元的票據，那報酬就是100萬X 5%（民法第203條規定之年息）X 9/12（9個月）X 1/10（請求失物的1/10為報酬）=3750元。當然這只是實務上曾出現過的算法，而非明文規定。

那遺失的是彩券的話，由於超過兌獎期限就等於完全沒錢，按邏輯若拾得人直接請求獎金經扣稅後的1/10作為報酬好像也不為過。但由於我國發行的都是無記名彩券，若發生這種事，可能要先想想該怎麼證明自己才是彩券的主人比較要緊。

金珉晧（左）、李淳元在片中演北韓前線軍人，大跳南韓爆紅神曲。（采昌提供）

《樂透大作戰》的故事背景雖然是嚴肅的南北韓軍事現況，卻用輕鬆搞笑的方式向觀眾傳達，若非政治因素，縱使是敵對的兩國人民其實對彼此並沒有這麼大的仇恨，仍然有和平相處的機會，那什麼才是導致兩國關係惡化的真正原因？大家進影廳歡笑時也不妨一起想想這個問題。

本文經授權轉載自法操 《樂透大作戰》：撿到遺失物可以請求報酬嗎？

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