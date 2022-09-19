自由開講》中國通訊與電子設備不要用 只要中傷國安的訊息不可信

王文勝

國安局長陳明通今年訪問泰國的行程，日前在推特上被一個「泰國」帳號給披露，所有行程以及在機場與酒店的影像都一覽無遺，第一時間外界有人懷疑是國安局內部洩密，但事實上國安局不可能拿到泰國官方或機場的數據資料，因此這是不可能的。

國安局長陳明通七月訪問泰國，包括入境時間與照片等均遭社群媒體公布。（取自推特）

中國的通訊與電子設備本來就會將所有的資料傳輸回中國，早在多年前非洲聯盟總部晚上大量耗電傳輸網路資料，就被法國媒體披露（法國視非洲為自身後院），中國都在偷竊非洲聯盟的各種重要情資。

請繼續往下閱讀...

中國的海上絲綢之路有一個子方案：數位絲綢之路，中國所有免紙鈔付費、網路建設都以東南亞作為主要合作對象，這是因為東南亞在數位與電子消費上是未來最大且成長最快的市場，筆者有一位朋友是臺灣某手機遊戲公司創辦人，他表示他未來會將市場鎖定在東南亞；中國當然也是如此，泰國是東協國家中最期望利用中國數位絲路倡議得利的國家，相比越南不願意使用華為和螞蟻金服，泰國樂此不彼外，更以「稻米換數位」的方式達到兩相取其利的範疇，因為中國很長一段時間稻米缺乏還有假的塑膠稻米，泰國則是每年稻米產量過剩，過剩到泰國政府要出面收購過剩米糧，外加泰國為了避免自己在湄公河流域的地位被中國取代，中國對湄公河五國的合作中，他每一項都會參與，中國也把泰國當成湄公河國家重點投資標的，因此泰國許多監視器設備確實也都使用中國品牌，這就導致中國很容易偷到相關影像。

中國這一波操作還刻意放在推特上，很明顯是大外宣用意多過對臺灣的資訊攻擊，因為該推特帳號也是刻意用泰文發文，顯見攻擊對象以泰國人為主，意思就是，當然臺灣內部一定會有人刻意操作中華民國國安單位不可信任，連最基本的保密防禦都做不到，但實際上我自己去爬了一下這一個推特帳號，發現他前面只有三個動態，這一篇甚至愛心讚數也沒有破百，換言之，還沒有養好客群就做攻擊，導致臺灣這邊還是靠媒體報導才讓大家知道的狀況，認知作戰可能不是主要目的。

國安局長陳明通。（資料照）



假設這一個帳號的客群養成時間夠長且操作的更真實，這時候做攻擊傷害大，要闢謠也困難，但這次確實對國安局在民眾心中權威性有扣分外，泰國方面對台灣的軍情實力也會打折扣（臺灣跟泰國在軍事情報方面有一些不能明說的合作），這其實才是這一個帳號的目的，當然臺灣部分立場偏向反政府或親中的媒體報導，炒作國安局無能，這只是附帶的作用而已，假設今天他第一個目的是要對臺灣認知作戰，那他應該拍攝抖音後將影片丟入LINE群組，這種傷害會更大而且更不容易發現。

當然，國安單位已經證實這是中國創的假泰帳，那認知作戰的成效就會降低，但台灣應該學習印度那樣，逐步立法或行政上淘汰、禁止中國相關的資訊產品使用。

（退役少校政治作戰官，研究紐澳和大洋洲關係史）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法