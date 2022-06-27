研之有物》吞船大魚，海上之「豬」？中國史上的鯨豚擱淺軼聞

根據邱仲麟研究員蒐集的文獻，中國史上確切的鯨豚擱淺記錄可能始於兩漢。古人對於此般海中龐然大物尚未有「鯨豚」的概念，多半用生活中既有的動物來形容。猜猜看當時他們都是怎樣描述這群海豚跟鯨魚們？

古人腦洞大開！跨時空探索鯨豚文化史

很久很久以前，在北方的大海上，出現一隻長六丈、高一丈的大魚。據說船要是遇上這種魚，一個不小心，可能整艘船都會被吞下去啊！在沒有相機、也沒有 IG、臉書打卡的時代，古人面對陌生的物種，只能以文字或繪圖記錄下來，讓中國古代的鯨豚生態披上一層神秘面紗。中央研究院「研之有物」專訪院內歷史語言研究所邱仲麟研究員，在長期研究歷史的過程中，收集了數百則中國歷史上鯨豚現身、擱淺的文獻。究竟古人眼中的鯨豚長什麼模樣？鯨豚擱淺的可能原因為何？又衍伸出什麼樣的民間傳說？

（圖｜Unsplash）

根據邱仲麟研究員蒐集的文獻，中國史上確切的鯨豚擱淺記錄可能始於兩漢。早在西元前 16 年（西漢永始元年）就出現記載：「北海出大魚，長六丈，高一丈，四枚。」接著在西元前 4 年及西元 173 年，也都有將鯨豚形容為「大魚」的記載。

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這個時期多是簡單記錄鯨豚的大小，但到了近世，描述就變得豐富許多。例如在明嘉靖《灤志》就記載：「房魚，出海，極大，如房。或隨潮汐陷沙上，土人割脂熬油。」另外，明崇禎《黃縣志》則有相當生動的描述：

海魚莫大於䱜，長或一、二十丈，三五成群，順流噴浪如雪，山脊翅浮紅水面，如百十赤幟。舟遇之速避，稍遲即可吸口吞舟，故俗名「吞船䱜」。

這些出現在地方志的記載，不僅對鯨豚的大小做出如房子般巨大、且能張口吞船的誇張比喻，也描繪了牠們三五成群現蹤，從頭頂噴水、在海上翻身等生活習性，讓我們從字句間拼湊出古代的鯨豚生態、人與鯨豚的互動，以及古人如何從其文化視角看待鯨豚與其擱淺現象。

海上現「豬」蹤！古人眼中的鯨豚長什麼樣？

古人對於此般海中龐然大物尚未有「鯨豚」的概念，多半用生活中既有的動物來形容。猜猜看以下描述是指海豚或鯨魚？

地方志中常見「海豬」的記載。在明嘉靖《欽州志》曾有這樣的形容：「其頭類豬」、「無鱗，大似海豬」。清代《連江縣志》也有「海豬魚」的記載，形容其「渾身深黑，形體、腑臓與猪略同。鼻在腦上，噴水直上。」

另有一種生物名叫「海鰌」，「鰌」在今日雖為「鰍」的異體字，但在此處應唸作「ㄧㄡˊ」。在《水經》中曾有這樣的記載：「海鰌魚，長數千里，穴居海底，入穴則海水為潮，出穴則潮退。」北宋《江南野史》則說：「有海鰌，形如大堤，長數十丈。」從「長數千里」到「長數十丈」，我們可以得知，海鰌的形容是從其驚人的體長來描繪。

明崇禎《肇慶府志》更有一則特別的「海鰌」記載，說其「遍體礪房石砌，積如丘山。」記錄者觀察得非常仔細，「礪房石砌」應該是指寄生在皮膚上的藤壺，要能如此詳實描述身上特徵，表示這隻「海鰌」可能擱淺在海灘上，才得以近距離觀察。

從海豬到海鰌，你猜到哪個是指海豚？哪個是指鯨魚？從上述文獻記載可以推測，關鍵在於海豚、鯨魚的體形差距，古人多稱海豚為「海豬」、鯨魚則為「海鰌」。

古人多稱海豚為「海豬」，認為其頭與豬相似。「豚」字等同於「豬」，兩者也同為哺乳類動物。（圖｜Unsplash）

古人多稱鯨魚為「海鰌」，身上常有大片藤壺寄生。藤壺會伸出觸手捕食海中的浮游生物，以及鯨魚周遭的有機質。（圖｜iStock）

這些突然躍出海面、或是擱淺在海灘的大魚到底是什麼？已遠遠超出古人的知識範疇，只能從其外觀特徵或動作來命名。除了「海豬」、「海鰌」、「海鰍」等名稱，另有視其龐大的體形，稱之為「房魚」、「海象」、「鱌魚」；也有尊稱為「海龍」、「海龍翁」、「海主」，甚至有記載為「海燕」者，名稱可說是五花八門！在那個沒有相機的時代，文字的描述更為豐富，充滿古人天馬行空的想像力。

臺灣早期鯨豚擱淺記錄，追究擱淺的可能原因

清乾隆 9 年，閩浙總督在奏報福建省當年 2 月的雨水和糧食價錢時，附帶報告了在上一年的 12 月，臺灣北路的白沙墩（今日苗栗通霄一帶）有「巨魚二十二尾，頭大丈餘，口闊四尺，腹寬二丈，尾大七尺餘，蝦尾魚身，約長三丈有奇。目生腹下。其魚黑色，聲如牛鳴。隨潮擱淺，未識其名。」此外，《重修臺灣府志》中也提到同一年在白沙墩發現「雷擊死巨魚二十二尾於沙上」、「頭似豕」、「來時聞隱隱有雷聲，隨潮擱淺，如排列狀。背上各有一孔，黃水流出。」

這些記載明確說出「擱淺」現象，雖然記錄者仍「未識其名」，不知道這些擱淺的生物是什麼，但將「巨魚」、「頭似豕」、「聲如牛鳴」等敘述，與前面的記載互相比對，可得知這是一起發生在臺灣的鯨豚集體擱淺現象。

清末澎湖海邊也曾發現鯨魚擱淺，人們還在其腹中發現兩隻百來斤的大魚。在割肉取油時，魚尾突然甩動，將數千斤的巨石擲到百丈之外，成為人們口耳相傳的巨魚駭聞。（圖｜點石齋畫報大可堂版第十冊）

鯨豚擱淺的原因至今依然眾說紛紜，可能是受暴風雨、地震、雷擊影響，或追船誤入淺灘所致，也有可能在不知不覺中受特殊地形牽引。邱仲麟研究員在整理文獻時有一驚奇發現，鯨豚擱淺記載較多的區域，主要在舟山群島以北海岸，尤其以錢塘灣與長江口一帶最多。

清末的西洋傳教士丁韙良在其著作《中國覺醒》就指出「錢塘江是鯨魚的陷阱」，並說：「這個漏斗狀的海灣，潮位出奇地高。當每月初一或十五，太陽和月亮的引力出於同一方向時，海水便咆哮地衝向岸邊，形成了巨大的潮汐。錢塘江大潮不僅摧毀船隻，就連大海深處的龐然大物也無法抵禦那難以抗拒的推力。」

錢塘灣的地形是外寬內窄的「喇叭口」，使潮汐容易產生洶湧的浪濤，形成世界三大湧潮之一的「錢塘潮」。雖然鯨豚擱淺的原因至今仍無定論，但在錢塘灣附近容易擱淺，很可能是因為當地特殊的地形使鯨豚往此聚集，當洶湧的潮汐來臨，就特別容易被潮浪捲入而擱淺。

錢塘潮。（圖｜Wikimedia）

古人腦洞大開！鯨豚擱淺衍生的神鬼傳說

對古人來說，這些龐然大物突然擱淺在沙灘上，想必是難以理解的奇觀，因而產生許多光怪陸離的神鬼傳說。

♦ 貶謫說：興風作浪，海神降落處罰

古人觀察到，擱淺死亡的鯨豚常常沒有眼睛！彷彿遭行刑後流放邊陲。北宋《釣磯立談》就記載：「潯陽潮退，有一大鰌，環體於洲上，時時舉首噞喁，水自腦而出，數日乃死。瀕江之人饜食其肉。世說以為海神鑿腦取珠，因以致斃。」歐陽修也曾在詩作中留下「有時隨潮來，暴死疑遭謫」此一經典名句。

清代學者錢泳則在其著作《履園叢話》留下鄉野傳說：「大凡東海有巨魚流入內地者，必無目，無目，故隨潮而進也。相傳此魚在海中作風浪翻船至傷人者，必有海神抉其目。」另一位作家黃逢昶在臺灣寫下的《竹枝詞》也記載地方傳聞：「土人云是魚吞舟不少，龍王剜目示眾」。

從「海神鑿腦取珠」、「暴死疑遭謫」、「海神抉其目」等敘述可知，古人將當時的懲處制度用於解釋鯨豚擱淺現象，歸因於鯨豚犯錯後被海神處罰，行刑挖目後貶謫異地。

♦ 閏魚說：閏年報到！鯨豚頭形隨生肖變化？

依據海邊居民的觀察，每到閏年就會有鯨豚報到，因此稱鯨豚為「閏魚」。早從明代開始，在長江以北、黃海海濱就出現這樣的傳說。明嘉靖《通州志》就記載：「閏魚，形甚鉅，其骨可以為橋梁。每閏年始有，故名閏魚。」另有《如皐縣志》記載：「閏魚，無定形，閏年秋潮，颶風推出海，其大吞舟也。」

此外，更有閏魚的頭形會與該年生肖相似之說。例如江蘇東臺人宋武庭說：「閏魚則非閏年不可見也，且形狀不一，按其所閏之年枝生肖而變更焉。如子年則鼠首魚尾，丑年則牛首魚尾，推而至於寅年虎首，卯年兔首，無不酷肖。」這些記載展現古人將自然現象與民俗節氣結合的文化思維。

清末「閏魚出海」圖文記事。老人們相傳每逢閏月，海中總有大魚被沖上岸，因為大魚平時興風作浪、打翻漁船、以人為食，如今才會擱淺，成為人們的美食。（圖｜點石齋畫報大可堂版第四冊）

♦神蝦押巨魚說：鯨魚、蝦子，傻傻分不清！

另一種記載也相當有趣，清代的葉良儀在其著作《餘年閒話》中提到，居民看到海外有「四大桅杆（船上懸掛帆的杆柱）悠颺而至」就知道是「閏魚」來了。這裡提到的「四大桅杆」乃是：「兩大蝦釘其目，押之使上，桅杆即蝦鬚也」。魚來後，則天氣漸晴，「居民掇梯魚身，先用鋤撥去砂石，然後以刀斧剜其肉，熬油為燃燈之用。」競相割取三、四日……，接著「又忽晦冥，則蝦復來押之回矣」。

為什麼蝦子會和鯨魚扯上關係，甚至成為懲處鯨魚的獄卒？邱仲麟研究員解釋，會有「兩大蝦釘其目」、「桅杆即蝦鬚」等形容，可能是因為從陸地遠望鯨魚時，其從海中躍起的瞬間，身體兩側的鰭猶如蝦子的兩隻大螯，因此流傳鯨魚擱淺是「神蝦押巨魚」降貶上岸的緣故。

「神蝦押巨魚」傳說，可能是古人誤將鯨魚的鰭看成蝦子的大螯。圖｜研之有物（圖片來源｜Unsplash、Pixabay）

地毯式搜尋史料，跨時空縱觀鯨豚文化史

邱仲麟研究員的辦公室充滿各式文獻史料，研究主題遍及明清時期的都市、醫療、花卉、西洋鏡、公共衛生、軍事防禦、鯨豚擱淺史等。（圖｜研之有物）

鯨豚擱淺事件常記載於中國各地的地方志，卻缺乏有系統的文獻整理。邱仲麟研究員地毯式搜尋中國各地的地方志、筆記、詩文、報紙等文獻，將有提到鯨豚的史料儘量收集、剪貼成冊，並從中整理出古代對鯨豚外觀的描述、統計擱淺地點與季節，並探討古人對龐然大魚突然現身所衍生的各種傳說故事。

每則鯨豚史料皆剪貼成冊，上頭仔細標註資料來源、畫出重要段落，是多年來飽覽各式文獻所累積的豐碩成果，從中可見歷史學家治學的嚴謹態度。（圖｜研之有物）

從鯨豚史料的研究出發，我們可以得知古人看待海洋生物的態度、應用海洋資源的方式，甚至能觀察古今鯨豚生態的變化。例如明清時期曾記載，長江流域有「中華白海豚」、「白鱀豚」出沒，如今皆因工業和漁業發展的嚴重侵害而數量銳減，瀕臨絕種。

中華白海豚，主要分布於東印度洋至西南太平洋海域，臺灣、中國、馬來西亞、泰國等地皆可見其蹤跡。每逢農曆 3 月下旬，臺灣海峽風浪漸平息，早年的討海人常見到這群嬌客。因恰逢媽祖誕辰月份，人們相信牠們是捎來媽祖訊息的「媽祖魚」。（圖｜inmediahk）

鯨豚擱淺研究不僅豐富了中國文化史中有關海洋生物的內涵，也呈現不同時空背景下所蘊含的文化思維與古今變遷。

採訪撰文│劉韋佐、田偲妤

美術設計│蔡宛潔

本文經授權轉載自研之有物 吞船大魚，海上之「豬」？中國史上的鯨豚擱淺軼聞

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