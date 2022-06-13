綠學院觀點》不想演了！疫情這麼嚴重還要裝正常生活、討論淨零！？

當一口又一口水井乾涸的現實，與ESG思維交融催化，我們正在擴張利潤的定義，將環境和社會的「利潤」也納入其中，這樣的思維跟「儒商」其實並無二異，如果你對西方價值失望，不妨回頭翻找中華文化五千年來累積的軟資產，說不定你能從中找到商業與個人目的兼容並蓄的靈感。

謝悟增

小台村最近面臨嚴重的缺水問題，村長很著急，辦了一場創業競賽，招募全村的創業家想辦法。

一位深諳人情世故的創業家腦筋動很快，他動用關係找到一口水井，聘用村莊男丁挑水，每挑一擔水就給分潤，大家為了賺更多，全村的人忙進忙出整天都在挑水。井水的水源並不充裕，一下子就乾涸了，但是對這位創業家來說沒影響，他早已透過炒水井附近的地皮，賺了一筆大錢。

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另一位年輕不懂事的創業家，他背著包包隔天就出門，幾年之後他帶著一批工人在村裡蓋了一座自來水廠，徹底解決缺水問題。原來這些年，他去找了一個水源豐沛之地，又找了許多投資人，開始沿路鋪設管線到村莊，最終可以賣水給村民，也賺了一筆錢。最重要的是，因為有了自來水廠，村民的時間可以花在除了挑水之外其他有價值的活動。

雖然我們都說這個社會比的就是誰賺的錢多，但其實我們內心很清楚，這兩個創業家的思維層次完全不同，年輕不懂事的那位創業家更具全局思維，他的創業替社會創造更大的附加價值，同時也實踐ESG。

ESG浪潮與最近的碳中和、淨零排放讓我們重新思考，清新的空氣、肥沃的土壤、蒼翠的森林，這些大自然提供的環境服務是不是應該是免費的？污染、廢水、廢氣、溫室氣體是不是應該開始貼上價格標？（REUTERS）

最近我在綠學院開了場小聚，和參與者聊綠色創業家的三個思維層次，幾位會員提到自己從小到大深受西方傳播的「普世價值」薰陶，相信民主、人權、女性主義、法治、資本主義等思想比東方文化更好。但是過去幾年看美國各種毫無節制的雙標行為，感覺自己的價值體系崩壞了，加上新冠疫情帶來的衝擊，不知道還能相信什麼。

我們來看上面這個故事，確實，商業的目的就是營利，當企業營利之後，鼓勵企業將獲取的利益再次投入發展，也就是所謂的將本求利，最後成為資本家。資本家就是資本社會中最被歌頌的一群人，通常也是最有實權的一群人。我們今天能過著古人完全想像不到的舒適日子，很大部分都是靠著資本的運作、資本家的貢獻。

「賺一票」幫缺水的小台村解決了眼前嚴重的缺水問題，讓全村的人有事情做，創業家有地皮炒，村長連任想必也很輕鬆，這不是我們大家稱頌的三贏嗎？有什麼不好嗎？

賺一票讓我們付出的代價是什麼？為什麼村裡會缺水？有什麼系統性問題（例如氣候變遷）在賺錢之餘是被忽略的？

每一套價值都有當代時空背景養成的條件，當時空背景不同，價值自然會開始演化，這就是綠學院常講的，我們需要由「終局思維」轉為無終點的「演化思維」。

ESG浪潮與最近的碳中和、淨零排放讓我們重新思考，清新的空氣、肥沃的土壤、蒼翠的森林，這些大自然提供的環境服務是不是應該是免費的？污染、廢水、廢氣、溫室氣體是不是應該開始貼上價格標？小台村的村民每天挑完水之後，再也沒有時間、心力處理人生其他的問題，這是社會資本最應該被擺放的方式嗎？這也是我在做企業培訓時會與學員討論的問題。

當一口又一口水井乾涸的現實，與ESG思維交融催化，我們正在擴張利潤的定義，將環境和社會的「利潤」也納入其中，這樣的思維跟「儒商」其實並無二異，如果你對西方價值失望，不妨回頭翻找中華文化五千年來累積的軟資產，說不定你能從中找到商業與個人目的兼容並蓄的靈感。

作者謝悟增，未成年就開始創業，破產過兩次，幾年後從武術中領悟到帶兵遣將的內功與心法，由人才招募、培訓、企業文化塑造的盲點入手，破解創辦人及創始團隊的思維天花板，助綠色新創公司成功闖關「從0到1」和「從1到10」這兩個最關鍵的階段。同時擔任綠學院綠色帶路人。

本文經授權轉載自【綠學院】謝悟增：〈不想演了！疫情這麼嚴重還要裝正常生活、討論淨零！？〉

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