健康醫療網》快篩陽隔離「哪一天起算？」醫：掌握1大原則秒懂

張益豪醫師表示，一旦快篩陽性進行視訊後確診，「不管你是6/4週六，還是6/5週日做快篩兩條線，若您跟診所醫師約6/5週日視訊看診，因有醫療人員參與，所以6/5週日算是 Day0」。

快篩陽隔離「哪一天起算？」醫：掌握1大原則秒懂！（https://www.freepik.com/）

「快篩陽即確診」已上路！不過許多民眾還是不知「隔離要從哪一天開始算起？到底要隔離多久？」耳鼻喉專科醫師張益豪發現，大多民眾以及極少數沒有投入新冠防護工作的醫護人員可能分不清楚，因此指出一大原則「『就是醫護人員』有參與的那天當作Day 0。」，張益豪表示，Day0就不能出門了，Day1~Day7好好在家裡居家照護，Day 8才能出門。

情境一：快篩陽性，看診當日就算Day0

張益豪表示，一旦快篩陽性進行視訊後確診，「不管你是6/4週六，還是6/5週日做快篩兩條線，若您跟診所醫師約6/5週日視訊看診，因有醫療人員參與，所以6/5週日算是 Day0」，醫師會進行通報與上傳，也就是「6/5-6/12不能出門，6/13 週一才能出門。

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6/13第八天屬於『自主健康管理』，『免快篩』即可出門，但禁止前往人多的地方避免群聚或傳染。」但請勿拿超過24小時的快篩盤，以免被醫師拒絕判讀，這樣會浪費你的寶貴時間也花費了醫療人員時間，建議拿當天的，昨天的勉強可以用，但兩天前的一定會被拒絕。

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情境二： PCR檢查當天就算Day0

假設您是6/4週六去做PCR，報告6/5週日才出來，您的隔離期是何時呢？張益豪表示，還記得大原則嗎？「醫療人員有參與的日期」，那就是6/4週六PCR那天是你的 Day0，雖然報告隔天或後天才出爐，但基本上你去做PCR完畢就該要乖乖躲在家裡等報告才對，所以6/4-6/11不能出門，6/12 週日才能出門。張益豪指出，民眾如果拿到居隔書，您自己就可以很快知道是否對方有筆誤寫錯，當然最高判定原則，還是交給地方衛生局，但是大原則教你們了喔。

民眾快篩陽、視訊看診3大提醒

請民眾立刻把 Line系統更新到最新版，因很多診所都是用Line 視訊看診，沒有更新到最新版，會出現無法『視訊』的狀況。

當您預約視訊看診時，請把健保卡及封裝好的快篩盤放在身旁，不要視訊看診開始了，才又要移動去樓上或隔壁房間拿健保卡，這樣會花費很多時間等待，藉此，可讓醫護人員更有效率地去服務下一個需要處理的民眾。

當您快篩兩條線時，預約「醫師視訊看診判讀」之前，建議您先去人少的地方採買，或者請家人朋友幫你把生活必需品採買好，因為視訊判讀完之後，您就會被認定是D0, 您能出門的時間是D8, 所以要先準備好物資。

文章來源：張益豪醫師/張益豪耳鼻喉專科診所「快篩陽＋視訊判讀之『我到底要關幾天』」

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 快篩陽隔離「哪一天起算？」醫：掌握1大原則秒懂

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