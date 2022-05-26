自由開講》理性態度看待緩減菸害

利世民

《菸害防制法》修法一直受大眾的矚目。目前台灣有近三百多萬吸菸者，但非吸菸者卻有近二千萬。對於非吸菸者而言，縱然他們可能真心希望台灣是民主和開放社會的範例；假如決議就只有簡單的少數服從多數，吸菸者幾乎可以說是沒有勝算，結果不是真正的民主，而是多數人暴政。

民主是和衷共濟，透過協商找出最接近兩全其美的方案。本次修法，屢受關注及討論原因之一，是衛生福利部提出的版本中，包括全面禁止電子煙在內之各式類菸品。

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「為甚麼不乾脆戒菸？」對那些非吸菸者，可能會覺得戒菸事在人為，只要有決心的話，誰都可以立地成佛。然而事實證明，過去幾年容許吸菸者有替代品可供選擇的國家，吸菸率的降幅尤其明顯。以英國為例，自從 2013 年英國公共衛生署積極建議吸菸者改用電子煙，英國整體吸菸率下降了 25%。相比之下，世界上電子煙法規最嚴格的澳大利亞，同期的吸菸率僅下降了 8%。

過去幾年容許吸菸者有替代品可供選擇的國家，吸菸率的降幅尤其明顯。（本報資料照）

尼古丁既然是傳統尼古丁替代療法中的成份，戒菸產品「尼可雷特」（Nicorette）的包裝說明書上也指明：「導致吸菸相關疾病和死亡的，是香菸煙霧中的毒素，如焦油、鉛、氰化物和氨，而非尼古丁。」

當務之急，是用最直接的方法緩減菸害。既然有實證支持電子煙等類菸品，有助緩減菸害，雙開是理性選擇。長遠而言，讓世界各地的人都見到，台灣的民主是開放社會，是科學、理性、實證為本。

（作者為消費者選擇中心台灣事務專員）

自由評論網提醒您，吸菸有害健康

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