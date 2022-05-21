自由開講》搶奪長榮經營權 外戚派真的法力無邊？

巫藏乎

長榮集團的經營權之爭，外戚勢力扮演了重要的角色，不但製造大房與二房之間的嫌隙，更分化大房三兄弟之間的關係，背後的影武者就是已故創辦人的女婿鄭深池。

這場豪門內鬥的劇碼，除了有哥哥派與弟弟派的互鬥情節，真正獲利的一方便是代表外戚派的鄭深池，不但一步步蠶食長榮集團的主導權，更積極重建自己與高層高層的關係，打通府院關係之餘，鄭深池更積極透過他雄厚的「法界關係」，集結外部勢力，為的就是即將上演的「長榮鋼鐵經營權之爭」，鄭深池的「法力」無邊，讓家族內鬥添加譎多變的氣氛。

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其實，在十多年前，鄭深池已經示範過同樣的把戲，當時就以金融門外漢之姿，以民股董事身分拿下兆豐金董座，更利用陳水扁執政時期推動「二次金改」的契機中，成為阿扁總統對各大金控的話事人，金融界對此一片譁然。

鄭深池在10多年前以金融門外漢之姿，以民股董事身分拿下兆豐金董座，更利用陳水扁執政時期推動「二次金改」的契機中，成為阿扁總統對各大金控的話事人。（本報資料照）

當然，人心不足蛇吞象，不按金融專業的鄭深池握有政治關係，無心經營金控事業，而是將野心放在金融勢力的板塊，套路跟現在搶奪長榮經營權一樣，先安插外戚勢力在金融機構，同時操作可以獲利的空間，找上中信金的辜家，意圖打造金融帝國，兩大金控裡應外合，讓辜仲諒深陷牢獄之災，厲害的是，鄭深池完全沒事過關。 當時中信金插旗兆豐金的弊案，還有一件案外案，也就是位在高雄鳥松的「澄清湖大樓」，鄭深池利用中信金想一舉成為台灣最大金融鉅子的野心，趁著當時與辜仲諒的交情，將「澄清湖大樓」的交易案，當成中信金插旗兆豐金的附加條件，鄭深池不但藉由這棟大樓脫手獲利至少3億，更把辜仲諒當「盤子」，將不法獲利轉向對扁家進行行賄。

讓人感到驚奇的是，透過各種套利的買賣安排，鄭深池獲利3億，辜仲諒也因此賺了1億，但面對司法的追訴，結果卻是鄭深池沒事逍遙法外，辜仲諒卻要入監服刑，更讓人匪夷所思的是，當時承辦檢察官收到調查局的案內文，隻字未提到鄭深池，不禁讓人懷疑鄭深池背後勢力龐大，司法幾乎對他莫可奈何。

事實上，鄭深池在法界的人脈都是即戰力，由他發起的長榮證券，前副董徐富雄，在進入長榮集團之前，便是在調查局的外事組服務，以及長榮空運倉儲前總經理邱克台，也曾在調查局的桃園站擔任過副主任一職，再加上他過去在陳水扁執政時期所累積的法政關係，鄭深池能在法界遊刃有餘，也就不奇怪了。

不過，鄭深池的政、法、商能耐，或許對一般人來說，會當成八卦故事來看，但以他過去不良的事跡，恐怕會讓長榮集團陷入永無止盡的惡亂，甚至引來司法風暴，而這對毫無影響力的小股民來說，這是投資的風險所在。別以為這是陳年往事，拉當權派打當權派是鄭深池善用的怪招，當時兆豐金風波，他就曾「以扁的話事人身份」來壓制其他金融業者，就連時任行政院正、副院長的蘇貞昌和蔡英文都不放過。

如今，鄭深池利用兄弟嫌隙來製造內部矛盾，進而豪取長榮集團的經營權，倘若真的讓他順利奪權成功，那長榮是否會重蹈當年「紅火案」的覆轍，最後鄭深池說不定還能順利逃過一劫，但長榮集團長期所累積下來的企業榮景，恐怕會萬劫不復。

（自由業）

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