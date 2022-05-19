自由開講》教堂槍擊案就是煽動仇恨的結果

康駿銘

禮拜日在美國橘郡發生的駭人教堂槍擊案，當地警方經調查後在兇嫌車上搜到以中文書寫的仇台字條，合理懷疑槍手周文偉是有意圖地針對台灣族群下手，案件被列作「仇恨罪行」（Hate Crime） 處置。按事發時在場人士所指，兇嫌在開槍前關上了門，以鐵鍊鎖上，並嘗試以強力膠加固，明顯是要阻止教堂內的人逃生，加上警方還發現除了行兇所用的槍枝外，教堂周遭還藏有包括額外彈藥、汽油彈等物品，是有預謀地要將全部人置於死地。兇嫌不但在聖殿內行兇，更是對著一眾年長的信徒狠下殺手，讓台、美兩國人民譁然。

周姓兇嫌很快就被翻出曾出席中國海外統戰機構「和統會」的成立大會，並當場展示力挺韓國瑜參選總統的海報標語，上面寫著「順勢追擊，迅猛滅獨妖」等充滿暴力與仇恨色彩的語句，作為退休教授的周嫌不可能不理解字句的意思，但仍願意展示這種宣傳品，背後自然代表他認同「（台）獨」就是「妖」，必須被「消滅」。而正正就是這種中國宣傳系統中極為常見的行文方式，不斷地煽動仇恨及鼓吹暴力，潛移默化地影響著受眾的思想與價值觀，才會造成出那些一言不合就動手、無視規矩的野蠻行徑。

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美國橘郡發生的駭人教堂槍擊案，當地警方經調查後將案件列為「仇恨罪行」（Hate Crime） 處置（AP）

親中人士針對支持民主自由、抗拒中國殖民野心的台灣人和香港人的暴力行為，絕非個別事件，而是一直在不同地方都有發生。不管是組織或是單獨行動，這些暴行就是由那些具政治意圖的惡意言論，長期渲染所催生。那些同溫層受眾就在中國操控的媒體、社群、組織所形成的封閉言論環境中，變成了盲目仇外的極端民族主義者。這次針對長老教會的屠殺，動機不言而喻，這就是任由中國組織散播仇恨言論的結果。若非鄭醫師的英勇及無畏，死傷恐怕更為慘重。

在台灣，不論是對香港社運人士策動「暴力接機」的統促黨，又或是公開表示要「槍斃陳時中」的費鴻泰等，他們對以暴力解決歧見的崇尚，已充分地反映在他們的言行之中。社會和政府都不應再縱容這些紅色勢力假借「表達政見」和「言論自由」之名煽動仇恨、甚至造謠生事，才是真正保護自由、守護台灣的正確做法。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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