自由開講》承擔過往 展望未來 勿因環團政治考量放棄互利共榮

林方正

行政院日前公布〈行政院亞洲水泥股份有限公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查報告〉，內容顯示該案「查無不法」，再加上玻士岸部落會議以8成3的壓倒性比例同意亞泥繼續採礦下，環團多年上演的「財團侵害原住民」大戲宣告落幕。這是繼第三接收站後，環團第二度被戳破「消費地方議題、忽視居民需求」。

不料，環團為了延續風中殘燭的政治生命，喊出了「聲稱查無不法是『不符真相』」這種違背事實的口號。翻開真相調查報告，委員明確指出，「亞泥公司租用新城山原住民族土地歷史真相就是：亞泥公司配合國家水泥產業與經濟發展的政策規劃，前來投資採礦。」

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誠然，沒有任何行政程序是完美的，不同文化間的溝通代溝與落差，是政府的永恆議題，尤其在威權統治的年代，企業肩負政府指派的政策目的，更是必有遺憾。對於行政院而言，大可以推給黨國不分的時代背景，然而行政院卻選擇承擔，扛下了環團的罵名。

行政院報告稱亞泥案查無不法。（本報資料照）

一方面，當然是因為政府司法公正的威信，不能由得環團恣意片面解讀；另一方面也是因為，當過去的行政瑕疵成為歷史共業，成就今日的經濟發展，能做的不是永遠糾結於過去，甚至成為拒絕發展的盧德分子，而是正視歷史的教訓後，進行彌補並展望未來。

事實上，早在1973年，亞泥就已經到花蓮採礦，而一直到1994年，台灣才有了完整的《環境影響評估法》，期間《礦業法》不但陸續修訂了17次，甚至今日在政院的溝通協調下，也催生了企業主動配合進行諮商同意的首例。

如果一個開發案，可以取得政府、企業、多達8成的部落居民的三方共好，那又有什麼理由為了環團的枵飽吵（iau-pá-tshá）停下腳步？正視當地居民的真實需求，才是環團的本分，切勿為了政治利益，偏離為居民奔走呼號的初衷。

（花蓮國小教師）

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