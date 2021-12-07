自由開講》港鐵的意外揭示中國管治文化的弊病

康駿銘

日前香港地鐵在傍晚下班時間發生了一起列車車門飛脫的罕見意外，幸而無人受傷，但讓原本已經極為繁忙的銅鑼灣交通一度癱瘓，引起民眾極大的不便與恐慌。然而，作為昔日能稱上世界上服務首屈一指，甚至在英國、澳洲等也持有部份鐵道服務營運權的鐵道公司，如今卻在中國式的管治文化不斷滲透下，事故率連連上升，工程安全水平及服務水準也早已讓社會響起了警號，更在2019年831事件後形象徹底崩壞，「港鐵」已被港人稱為「黨鐵」。

日前香港地鐵在傍晚下班時間發生了一起列車車門飛脫的罕見意外，幸而無人受傷，但讓原本已經極為繁忙的銅鑼灣交通一度癱瘓，引起民眾極大的不便與恐慌。圖港鐵示意圖。（歐新社）

港鐵雖然是一間在香港股票市場掛牌的私人企業，但香港政府卻是港鐵公司的最大股東，換句話說港鐵的監與管全部變相由親中勢力把持，也因此港鐵早在多年前已經開始不斷購買中國製的列車來取代原先的英國製列車。然而，雖然這次涉事的車體仍然是當年的英國製品，但是在港鐵在這些年來並不只有引進列車車體，甚至是零組件也都幾乎全面改用中國製品，那批當年的原裝英國列車就變成了「拼裝車」。而這些中國零件早在2014年已因零聲事件而被揭發，在輿論壓力下港鐵才坦承缺失，承認一直聲稱採用的「歐洲名牌」實為中國製的劣質貨，是為了向中國輸送利益而完全妄顧公眾安全、不負責任的行為。

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除了列車與零件，月台及車站營造工程的部份合約也同樣委託中資公司負責，卻是由香港政府出資、港鐵公司負責「監工」，受到社會上「以公帑圖利私人企業」的批評。而當中在「沙中線」建造期間，車站工程已多次被揭發偷工減料、鋼筋過短、土地下沉嚴重等涉及嚴重公眾安全的問題，更遑論不斷的超支與延宕，而這些港鐵公司的主席及高層事後更企圖以降低標準的方式來讓原先不合規格的工程「合格」，已反映管理上的嚴重失效，甚至為了利益而故意隱暪涉及大眾安全的問題，是整體由上至下的腐化。

過往的香港，大家按照明訂的準則行事，該負責的就負責，維護了最基本的社會公義。但中國把敗壞的人治方式強行殖入，高層出錯由下屬承擔，掌權者自己就變成了那套準則，寬己嚴人的雙重標準破壞了社會該有的公義與平衡。香港在中國治下的腐朽已經在反送中後原形畢露，我們台灣豈能不提高警覺？

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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