自由開講》為何國民黨堅持出席海峽論壇，卻不參與波海三國議員訪問團活動？

邱志偉

日前，我和許多國會同事一同在立法院議場歡迎遠道而來的貴客，感謝包含立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞等波羅的海三國國會議員，以及美國等國際友人前來台灣，參加開放國會論壇。他們停留時間雖不長，當天我也還要趕回經濟委員會主持預算審查，但我仍把握時間和他們交換意見與致謝。同時也透過議場活動，讓國際友人充分理解台灣民主發展的歷程。但非常遺憾的，我看不到國民黨籍委員，有任何一位出席議場的歡迎儀式。

同一時間，我卻看到國民黨在陸委會的提醒下，仍執意以「副主席層級」出席中國大型統戰活動—海峽論壇。對照台商剛遭到中國政治打壓，國民黨不對國際友人致意，卻配合中國統戰，這樣的政黨，實難捍衛台灣主權與國家尊嚴。

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國民黨在陸委會的提醒下，仍執意以「副主席層級」出席中國大型統戰活動—海峽論壇。圖為國民黨新任副主席夏立言（右）。（資料照）

波海三國議員來訪，與中國的威嚇手段成強烈對比

波海三國議員這次遠道而來訪問，在台灣受到中國欺凌、軍機成天繞台的情境下，特地來台送暖。本人身為立法院「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」會長，自然是極受感動。這幾天也充分和立陶宛等國國會議員交流，深刻接受到波海三國對我們民主的支持，我更是多次當面感謝立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）當初回函給我、接受我的訪台邀請，且比預期時間更早，以行動表現對台灣堅定支持。

反觀中國政府，處處以威嚇手段逼迫台灣就範，用恐怖手段逼台商道歉，甚至需要台商投書對中國政府表態。種種作為讓人難以接受，我相信多數國人也不會認同。而國民黨卻還要出席中國政府長期搭建的大型統戰舞台，跑去參加中國營造歌舞昇平假象的海峽論壇，實在居心可議。

國民黨出席海峽論壇，就是單押中國傷害台灣

國民黨人或許自認此舉是在和中國溝通，是在營造兩岸和平。但更值得觀察的是，若自認是為兩岸和平溝通者，沒有出賣台灣主權，為何只出席中國統戰活動，國際友人來台的公開儀式卻不願出席？難道立陶宛的善舉，對台灣送暖還有分藍綠？中國的打壓都已是不分藍綠，國民黨卻還「單押中國」，這才是對台灣的國際處境落井下石。

我也聽聞立陶宛此刻正因為對台灣善舉，遭受中國貿易制裁，政府為與台灣建立關係，正面對極大壓力。

我呼籲中國國民黨應該要站出來聲援立陶宛，若自認對中國有更好的溝通能力，便應該替立陶宛發聲，而非只會與中國同陣線。我也希望國人能夠多支持立陶宛的商品，支持立陶宛企業，讓立陶宛開啟的善循環可以延續下去。讓中國知道，北風吹得越強，只會讓國際社會與台灣更團結！

（立法委員）

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