即食歷史》真的是美的典範？波斯卡扎爾王朝的法蒂梅哈努姆公主伊斯瑪特．道拉

卡扎爾王朝的波斯女性流行留一片薄髭鬚（即嘴巴周圍的鬍子），在當時是美的象徵。伊斯瑪特也不例外，她也留有薄髭鬚。

法蒂梅哈努姆公主（Princess Fatemeh Khanum，1855－1905）伊斯瑪特．道拉（Esmat al-Dowleh），是十九世紀波斯卡扎爾王朝（Qajar Dynasty of Persia，今伊朗）的王室成員，她是波斯國王納賽爾丁沙阿（Naser al-Din Shah，1848－1896年在位）的女兒。

卡扎爾王朝的波斯女性流行留一片薄髭鬚（即嘴巴周圍的鬍子），在當時是美的象徵。伊斯瑪特也不例外，她也留有薄髭鬚。圖中這幅相片便是她丈夫替她留下的倩影。伊斯瑪特多才多藝，她懂得彈琴和攝影，在家中有屬於自己的工作室。

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法蒂梅哈努姆公主／伊斯瑪特．道拉（即食歷史提供）

伊斯瑪特在當時負責接待來到波斯宮廷的外國女性，而且她每星期都會讓妹妹在家裡舉辦文學沙龍，從而促進和引入了很多現代西方社會的思想和交流。她妹妹最終在一九○七年時成立了「婦女自由協會」，成為至今一直在伊朗推動女性權利的重要組織。

可能是因為外貌比較特別的關係，在一些流傳的野史中為譁眾取寵，把她說成在一九○○年代的波斯是美的典範，更傳曾有超過一百五十名追隨者，其中有十三個男人因為被她拒絕而傷心自盡。但這些傳聞暫時都沒有實際歷史記錄支持，加上伊斯瑪特在一九○五年便已逝世，把她說成是一九○○年代波斯美的典範也實在有點不合理。所以，大家還是聽聽就好了。

本文經授權轉載自即食歷史 【歷史小知識】真的是美的典範？波斯卡扎爾王朝的法蒂梅哈努姆公主伊斯瑪特．道拉

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