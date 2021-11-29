自由開講》重歸「祖國」真的會樂融融嗎？

鄧鴻源

據報導，國立台灣師範大學日前召開校務會議，決議通過校歌新版歌詞。校方強調，舊校歌誕生於省立台灣師範學院期間，但現已轉型為綜合大學，發展格局已超越校歌所描繪，考量各年代校友對校歌的情感，循行政程序啟動校歌歌詞修訂。

台灣師範大學原校歌因有「重歸祖國」等語，近年遭師生批評不合時宜，校方去年啟動修訂規劃，上週（24日）正式通過新版歌詞。（台師大提供）

身為校友的筆者，非常認同母校的作法，的確「重歸祖國樂融融」非常不恰當，畢竟台灣就是我們的「祖國」，何必多此一舉？填辭人李季谷是當年師院首任院長首任院長，是中國人，可能也是國民黨人，自然會那麼寫。筆者當年在校時，每每唱校歌時就覺得怪怪的，只因在戒嚴時期，有哪位師生敢表示意見。

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其歌詞如下 :

育國之本，師範尤尊崇， 勤吾學，進吾德，健吾躬。 系分科別，途轍雖異匯一宗。 學成期大用，師資責任重。 吾儕相親相勉，終不負初衷。 臺灣山川氣象雄，重歸祖國樂融融。 教育會其通，世界進大同。教育會其通，世界進大同。

日治時代的師大名叫臺北高等學校，校歌「獅子頭山」由三澤糾校長作詞，歌詞第一段由理想起首，第二段期許學問之精進，第三段為體育讚歌，末段歡送青春之喜。無論慶典、聚會，校歌都是常被拿來高唱的一首。時至今日，臺北高校的同窗會或老同學見面時，幾乎必大合唱校歌作結。

日治時期臺北高等學校校歌的中文翻譯歌詞前兩段如下：

獅子頭山上雲氣蓬蓬 七星嶺上霧迷濛 朝夕不斷掛長空 高尚理想存吾胸 駒足奔騰永不休窮 奮勉繁忙學業中 前途無量深奧無窮 學問進展捷如風 但看花香盈我袂 青年得意喜重重 引吭高歌遙望碧空 揚鞭顧盼氣融融

以上兩相比較，格調高下立判。日治時代臺北高等校校歌沒有黨國意識形態，民國時代的師大則充滿黨國意識形態，可悲。

試問，重歸「祖國」真的會樂融融嗎？看看1947年的228事件與今日的香港便知。香港人已經幫我們又示範一次，接著看看台灣人是否願意再次相信國共的謊言了。

圖為台師大新舊版校歌對照。新版校歌「木鐸版」與舊版完全不同，過去有重歸祖國、系分科別等與，已被國際視野、誠正勤樸等取代，但保留曲調，且新舊歌詞並行。

（師大校友 大學教授）

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