胡，怎麼說》一個彭帥，再大再厚的極權遮羞布遮不住中共醜態！

胡文輝

彭帥在哪？彭帥無恙否？全中國、全世界大家都在找彭帥！

一個彭帥事件，一大張極權遮羞布，遮不住中共的醜態！只是在找人，只是關心她好不好，就讓中共那張極權遮羞布破洞百出，東遮西遮也遮不住醜事走光。

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一個彭帥事件，一大張極權遮羞布，遮不住中共的醜態！只是在找人，只是關心她好不好，就讓中共那張極權遮羞布破洞百出，東遮西遮也遮不住醜事走光。（報社合成／美聯社／法新社）

中國網球女將彭帥被消失了，自從她在本月2日實名舉報中共前政治局常委、前首席副總理張高麗和她搞不倫、始亂終棄之後，她的人連同她的名字，以及她舉報的事及所有的事，全都馬上被消失了，就像突然人間蒸發。

一黨專政的中共政權，媒控、網管、社會控制力等，包山包海、鋪天蓋地，黨中央宣傳部門一聲令下，讓「彭帥」立馬消失，比喝一杯水更容易。就像用一張大大的遮羞布，把中共認為有損顏面的醜汙事情，全密密的封包了起來。

不過，搞消失、搞人間蒸發，中共很擅長，但是如何把一個人（例如彭帥）從被消失到沒被消失，中共就不再能一手遮天、一腳蓋地了。

彭帥舉報張高麗事件，正在8日到11日的中共19屆6中全會前幾天，習近平要給自己寫歷史、給自己稱皇稱祖入聖的「歷史決議」必須一字不改，36000多字全本通過，在中共一黨專政、一人獨裁的極權體制下，容不得一點意外、更容不得黨內有一點風波，彭帥及她舉報的事件，就這樣立馬被消失了。為了習近平稱皇稱祖入聖，彭帥算什麼？人權算什麼？世界女子職業網球協會（WTA）算什麼？

為了習近平（中）稱皇稱祖入聖，彭帥算什麼？人權算什麼？世界女子職業網球協會（WTA）算什麼？（美聯社）

習近平要的歷史決議當然要到了，彭帥舉報張高麗事件熱潮也應過了才是，張高麗在任上挾權藉勢始亂終棄在中共高層更不算什麼，而是日常。但是，在把彭帥消失後，如何證明彭帥還在？並沒有因舉報張高麗而遭遇不測之禍？中共政權就大費週章了。

尤其這次世界女子職業網球協會（WTA）表現尊重選手人權及自由的骨氣，向中國要人，前天后芙特發起尋尋人啟事，美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）、日籍前世界球后大阪直美、塞爾維亞網球天王喬科維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）、「西 班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）等天王天后級巨星紛紛推文聲援彭帥，曾助西班牙贏得世界盃的足球明星皮克（Gerard Pique）等體壇巨星也加入支持行列。

美國、英國、法國、歐盟多國更外交聲援彭帥，在不少國家正因中國迫害人權太暴烈而發動「外交扺制」北京冬奧的當下，彭帥事件已擴大延燒成為外交風波，因此中共急欲滅火，幾天來不斷放出彭帥參加活動的影像，透過中共官媒環球系統率先發出彭帥的生活訊息，證明她仍在，但這個鷹犬官媒的信用太差，中共只能放出去吠人、咬人，要做事實說明澄清，那就差很大，連中國人也不信，隨後中共再透過各家官媒放出許多彭帥還在的訊息，卻仍無法釋疑。

最後，中方請出一向和中共當局往來密切、利益關係深厚的國際奧會主席巴赫，和彭帥視訊通話，證明彭帥還在、還好好的。不過，中共一向的作為，現在還在、還好好的，不代表過去沒遭遇什麼、未來不會遭遇什麼。能否釋疑，尚待驗證。

最後，中方請出一向和中共當局往來密切、利益關係深厚的國際奧會主席巴赫（左），和彭帥（右）視訊通話，證明彭帥還在、還好好的。（法新社）



彭帥事件顯示，再大張再厚的極權遮羞布，也遮不住中共的醜態百出，不但世界各國對中國政府充滿懷疑及不信任，中國人民中共的信任危機更如同深洞。

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