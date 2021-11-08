自由開講》張高麗事件是黨國獨裁體制下，必然會發生的悲劇

邱志偉

前中國國務院第一副總理張高麗，遭中國網球天后控訴曾對其權勢性侵，成為近日國際媒體頭條。這讓外界首度看清中共複雜的政治結構下，黨政高官敗壞人權的紀錄，不單是對庶民百姓下手，連網壇國際好手都不會放過。這樣的人間悲劇，絕不是中共獨裁體制所獨有，也非中國專屬，而是這套威權體制只要出現在任何國家，都可能釀成這樣的人倫慘劇。

前中國國務院第一副總理張高麗（左），遭中國網球天后彭帥（右）控訴曾對其權勢性侵，成為近日國際媒體頭條。（本報合成／美聯社、法新社）

毛澤東是人倫悲劇的始作用者，中共上下有樣學樣

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在多本權威著作包含：《毛澤東私人醫生回憶錄》、《毛澤東和他的女人們》都清楚提到毛澤東對女性的不尊重，甚至周旋無數女子間，連未成年女子都不放過。毛澤東作為一個中國首位國家領導人，主宰中共黨政至死，這樣的人主掌黨國體制，所做出的惡行，是這套獨裁體制所授予的特權，把自己視作皇帝，將異性視若工具性產物，不單是黎民百姓的不幸，更讓全國上下的中共官員有樣學樣，成為中共黨國系統下的「悲劇性常態」。

根據指控，張高麗事件發生之初都已六十多歲，竟能對二十餘歲的網球天后權勢性侵，這代表即便過了半世紀，中共體制沒有半點成長，人權紀錄依然敗壞。甚至讓人不寒而慄的是，難道想上位者，不分領域皆須服從於中共淫威，否則沒有半點機會？這樣的體系，在近年的性別運動當中，已經被多次報導，包含：學術、演藝、新聞等場域皆已發生類似的「張高麗事件」，系統性犯罪在中國發展已是不可忽視的弊害。

這次中共「正國級」官員，高居黨和國家級領導人涉入嚴重的刑事案件，我們也必須沉重提醒國人，在中國這樣扭曲的政治結構下，若遭到中共政治威脅恐嚇，不論哪個行業，你將會是半點機會都沒有。只要中共政治體制一日不改變，這樣的問題將一日不會消失。

我也非常反對僅將這樣的權勢犯罪問題，視若高層政治的權力鬥爭。這樣的權勢犯罪，其實並不專屬哪個派系，而是專屬於制度問題。就算是派系鬥爭，剷除某一派系的所有相關人等，也不代表勝出派系就不會演出相同人倫悲劇。因為這是制度賦予的邪惡誘惑，是在不尊重人的體制下，必然上演的罪行。甚至，這樣的人可能還沒有任何「罪惡感」，因為黨官人盡皆是，又有誰敢喊冤？

張高麗事件發生之初都已六十多歲，竟能對二十餘歲的網球天后權勢性侵，這代表即便過了半世紀，中共體制沒有半點成長，人權紀錄依然敗壞。（中央社）

中共十六中全會將舉行，走往習皇帝體制的中國令人恐懼

就在本月八號開始，中國北京將召開關鍵的中共十六中全會，並以經過中共中央政局定調，將要在該會上針對歷史經驗決議做定調。這將是給予習近平成為皇帝登基的重要歷史文件，但這當中如何總結或回應中共過去迫害人權的歷史，甚至反省政治不夠民主等，我想是沒有半點機會。明年很可能就要登基的習近平，注定要讓中共走向更恐怖的極權統治，中國人民是連半點自由的機會都沒有。

看到張高麗事件令人鼻酸，台灣人應該要對自己的國家制度更有信心，我們是活在一個可以憑藉個人努力，取得成就。不必受高官或政黨威嚇恐懼，不必為某一個體服務，不必擔心出事無事發聲。這都是台灣跟中華人民共和國最大不同，兩國互不隸屬的最佳鐵證！

（立法委員）

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