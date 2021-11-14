自由開講》勇者已遠去 典範永留存

陳啟濃

每個人都會有思想行動的啟迪者，心嚮往之而產生力量。李應元應該是屬於我的啟蒙引導者，很榮幸筆者也有過一段台中一中的學習經歷，一直也以有這樣的學長而感到光榮。

前駐泰代表李應元11日病逝台大醫院。（資料照）

高中時班上也有幾位雲林縣的同學，個性剛毅，生活樸實，由於同樣是鄉下孩子，感情特別好。台中一中學風一直都以獨立思考為招牌，由於是日治時期全台第一所招收台籍學生的中學，學生對於本土情感特別濃厚。

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許多優秀的一中人，走的都是台大畢業後留學美國的路，李應元也沒有例外。雖然許多人留在美國發展，過著安定優渥的生活，卻也有人心懷故國，想要返鄉貢獻所學，就像李應元選擇回到台灣。然而正因為曾參加台獨聯盟並擔任副主席，在「主張台獨有罪」的政治環境下，選擇回來台灣奉獻民主改革，這份勇氣，展露出「一中人」的獨立思考豪氣，以及雲林人堅毅不拔的「海口人」志氣。

李應元做的都是需要有人承擔的任務，卻不容易找到適當的人有這樣的勇氣，就像他參選台北市長，明明知道當時無法和高人氣的馬英九競爭，但他總是把責任攬在自己身上，明知不可為而為之，走向最艱難的路途。他展現給大家的正是那一份台灣人為了追求民主自由的前途，不會輕易放棄自己夢想的勇氣。

知識分子擁有高學歷可以有光明前途，但故國需要改革不可只顧自己前途，決心投入這條注定艱難的路途。這跟當年革命烈士林覺民的「與妻訣別書」中的熱血情懷「助天下人愛其所愛」，不正是一樣的胸懷！李應元雖然逝去，但他的勇氣會感召更多台灣人。

（台中一中校友）

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