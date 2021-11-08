自由開講》中共的主張要用「反向思考」！

陳啟濃

中共將行政院長蘇貞昌列為台獨頑固分子名單，美麗島電子報董事長吳子嘉，竟然在節目上大談蘇貞昌的慘境。如果在兩蔣時代，這一定是通匪叛國罪，吳子嘉卻時空錯亂，替中共幫腔，對國家最高行政長官落井下石。

中共將行政院長蘇貞昌列為台獨頑固分子名單。（資料照）

明朝大將袁崇煥，因爲清軍設下的離間計，落得陣前蒙受叛國罪，遭受崇禎帝凌遲處死。台灣沒有像中共的習大帝，卻存在著中共設下的離間計。中共大肆宣揚「台獨名單」，用意就是離間台灣人愛國的情感。把一些堅持維護國家主權的政治領導人，列為聲討的罪犯，刻意製造他們就是挑起戰爭的麻煩製造者，引發人民公審。

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當年袁崇煥守護的是明朝的政權，忠肝義膽卻換來聲名狼籍後死狀淒慘，這是政治手段勝過了忠臣的愛國表現。蘇貞昌當然就是頑固的台獨分子，為了守護台灣的主權，保衛國家的安全，不願將台灣的國家地位奉上給中共，為的卻不是任何政權的利益，而是台灣人民世世代代的幸福安定的生活。

誠如大多數研究中共非常透徹的政治學術家所說，中共的主張我們都要反方向思考。中共討論反對的人，都值得我們大力支持；中共肯定愛護的人，卻是大家要小心提防，最有可能成為的叛國分子。

（教育人員）

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