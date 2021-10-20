自由開講》鄭麗文受辱是自己招來的！

鄧鴻源

日前鄭麗文的質詢風波引起各方議論紛紛，蘇院長說鄭侮辱他，所以他不得已反擊。鄭說，蘇羞辱她，也等於是羞辱全國婦女，那麼蘇是否也可以說鄭羞辱全國同胞？鄭如果不說人家將會是第一位投降，蘇會反擊嗎？可見鄭受辱是自己招來的。

如果未來中共入侵台灣，蘇是否第一個會投降，沒有人知道，起碼許多國民黨高官會，甚至老早就開溜，因為以前已有先例，否則目前在台的國民黨哪裡來？國民黨連對台灣的加害國是誰都不敢說，只會說誰是第一個投降，是否很孬種？這不是中國在台的代言人是甚麼？所以呂秋遠律師說，中國國民黨就是個沒有靈魂、沒有中心思想、沒有符合現實論述的政黨。

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雖然民代是有質詢權，但是說話可以侮辱人嗎？不要說蘇是代表全國軍民，即使是一般人也無法受此侮辱吧？鄭可有同理心？說人家沒有教養，那麼自己呢？她以前曾穿網襪與短褲扮演兔女郎，慶祝連某人生日，不也是羞辱女性嗎？鄭麗文也曾辱罵高雄市議員黃捷是「見利忘義、投機、政治垃圾」，是否也等於是在罵她自己？

國民黨立委鄭麗文。（資料照）

對於舔耳案，二十年來，鄭也沒有向涂醒哲道歉，還說是「小插曲，不足掛齒」，將人家尊嚴踩在地上，叫做「小插曲，不足掛齒」嗎？那麼蘇說他袂見笑，不也是「小插曲，不足掛齒」嗎？為何她會暴跳如雷？可見鄭缺乏同理心，所以人家會挖出她的瘡疤，畢竟任何醜陋的語言都是自己內心的投射，也必然會引起反彈，鄭難道不知嗎？

不說沒人知，結果有人找出他以前主張台獨建國的言論，與其今日相比，前後落差是否太大了？鄭以前既然痛恨「國民黨」，因民進黨不再講台獨而「主動」離開，為何不加入當時的台聯或後來的基進黨，甚至可以自創一個黨？畢竟認同台獨者不少，不是嗎？為何卻委屈自己加入激烈反台獨的國民黨？可有合理解釋？是否國民黨也主張台獨嗎？

其實鄭麗文的真正目的在挑起蘇院長動怒，以便升高與民進黨的對立、製造彼此仇視，以摧毀民進黨的民意基礎，其居心之叵測至為邪惡，否則台灣購買核子潛艦可能嗎？國共一致同意的「九二共識」又能保衛國家嗎？看看近年來那些國民黨退將與高官的言行便知一二了。表面上他們都說中國，其實可能都早已有綠卡，是一群虛偽又投機者。

然百密有一疏，鄭麗文隨即露出馬腳指出「台灣這麼小、中國這麼大，如果真的要玩軍備競賽，我們怎麼打得過？」豈不自打嘴巴？此種失敗主義在近年來國民黨陣營屢見不鮮，從退將到政客都有。以色列與美國如果有人老是說失敗主義，早被他們民眾罵死了，不是嗎？國民黨人就是自己孬種卻假好心，為何不乾脆移民去大陸「享受」威權統治？

如果國民黨那麼「憂國憂民」，當年在大陸時為何不全部投降，卻逃到台灣來？好不容易在金門打了兩場漂亮的戰役，國民黨自己也常自我吹噓，如今是甚麼心態？為何國民黨上下瀰漫失敗主義？自己孬種也罷，為何說民進黨與台灣人也跟他們一樣孬種，只會出一張嘴？228事件時，台灣從南到北不是都是反抗的民眾嗎？日本接收台灣時不也是如此嗎？

國民黨說蔡政府不接受一中原則與一國兩制是挑釁，派軍機驅離對方軍機也是挑釁，那麼為何不乾脆投降算了？其實與以前兩蔣的態度相比，蔡的反應算挑釁嗎？以前老蔣不自量力，天天要反攻大陸，消滅共匪，小蔣則是什麼都不理人家，不是比小英更挑釁人家嗎？鄭麗文與其他國民黨人是否贊同兩蔣這麼做？當年為何不也譴責他們挑釁人家？

鄭麗文以前是外省獨立建國的成員之一，主張消滅國民黨暴力集團，既然民進黨的台獨主張是假的，鄭為何不加入有台灣意識的台聯或時代力量，偏加入強烈反台獨的國民黨，是否很矛盾？更奇怪的是，一向反台獨的國民黨為何要收容鄭？是否想學老共的那一套，先聯合次要敵人，打擊主要敵人，然後再消滅次要敵人？難道不知她曾說要消滅國民黨嗎？

也是31年前參加野百合學運的羅文嘉就批評鄭說：「不滿民進黨OK，批評民進黨也OK，但怎麼樣也不應加入國民黨，變作國民黨不分區立委與急先鋒，兼為連爺爺跳舞祝壽討歡心。更不用說在台灣面對中國威脅時，跟國民黨一起唱衰台灣，與中共的主張隔海唱和。」羅文嘉此話可說是一針見血，難道不是嗎？

民進黨前秘書長羅文嘉。（資料照）

日前前美國前國務卿萊斯指出，美國不會坐視中國武力犯台，所以中國不會派遣正規部隊攻台，中國的做法是透過遙控「親中勢力」，以便顛覆台灣政權。國民黨不就是親中勢力之一嗎？否則怎麼只會一直批判屢受中國威脅的蔡政府，卻對不停地霸凌台灣的中共從未置一詞？這樣不讓大家懷疑你們有紅色嫌疑也真難，不是嗎？

鄭麗文如果問蘇院長如何護台，不是更能贏得民心嗎？為何無厘頭用封閉語句說，中共若來，蘇將會是第一個投降？如果角色對換，自己會舒服嗎？可見鄭很欠缺同理心，只想出風頭，毫無顧慮到他人的尊嚴，所以被反嗆也是她自找的，能怪蘇院長嗎？當時蘇院長如果默不出聲，摸頭笑笑，自認倒楣，則其尊嚴何在？他還有臉繼續擔任閣揆嗎？

其實不只鄭麗文，其他國民黨委員也大都是如此，只想作秀出風頭，不願意好好問政，這樣怎麼能獲得民眾的認同？難怪國民黨的民調支持度持續探底。如果鄭麗文與其他國民黨人也能以同樣態度批判一直威脅台灣的中國政府，則他人就不會認為你們刻意偏袒中國政府，大家也無話可說，問題並非如此，這樣要讓人相信你們沒有傾中，可能嗎？

國民黨人常說蔡表面說支持中華民國，其實是消滅中華民國，然而蔡口頭與文字也說了不少次中華民國，在今年國慶日用直升機懸掛巨型國旗，也唱了好幾次黨國不分的國歌，還派禮兵在慈湖與中正廟為老蔣操槍致敬與站崗。相較之下，中共早就不承認中華民國的存在，為何從未見鄭麗文與國民黨人向他們表示抗議？到底誰才是國民黨最大的敵人？

鄭麗文如果問蘇院長在面臨中國的強大壓力下，必要時是否能效法前英國首相邱吉爾發表爐邊談話說：「我們要在空中作戰、在海上作戰、在沙灘作戰、在田野作戰、在巷道作戰.....總之，無論如何，我們絕不妥協，也絕不投降。」做類似的宣告，這樣對雙方不是很有加分效果嗎？為何鄭麗文偏要做損人又不利己的事？當然國民黨人是沒有度量做這種事。

目前民調顯示，78%的人支持蘇院長的堅定立場，只有22%的人支持鄭，連國民黨一些理智者都對鄭的荒謬質詢不以為然，那麼鄭還有何顏面繼續再待在國民黨？鄭如同韓某人一樣，誠信已經破產，因為許多人今天才知道鄭曾經是一位強烈主張台獨建國的人，如今自己卻加入反台獨的國民黨，實在真好笑，毫無格調可言。

反觀蘇院長，五十年來如一日，都在追求台灣的自由、民主與人權，甚至冒著生命危險為美麗島人士義務辯護，是當年真正具有道德勇氣的人士之一。無論在屏東或台北縣長任內，他的政績都可圈可點，如淡水左右兩岸，在國民黨人主政時期，一直是惡臭與髒亂的地方，如今已經是東方之珠、台灣的亮點，為當地民眾創造上千億的財富。

己所不欲，勿施於人。鄭麗文等國民黨人始終沒有參透這句話，他們最欠缺的就是同理心與正面能量的語言，所以國民黨最令年輕人討厭。年輕人不只討厭他們老是為反對而反對的心態，也討厭目前黨國不分的國歌，因為四年前台大社會學教授李明璁曾發問卷問學生「世上最難聽的是哪首歌」，結果是國歌！連中國的國歌與其黨歌都不同，為何中華民國與眾不同？

國民黨若想永久立足台灣政壇，首先應洗心革面、真心認同台灣，最起碼質詢時要有風度一點，不要老是像「潑婦罵街」一樣令人討厭，因為越罵，支持者越少。鄭麗文如果真的堅持台獨理念，也可以自創一個黨，或加入基進黨，為何卻加入國民黨？反差是否太大了？這樣與國民黨從反共到親共有何不同？你們還有何誠信可言？

（大學教授）

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