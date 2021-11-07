自由開講》懲戒「台獨頑固份子」清單？年度世界級大笑話之一！

劉益守

中國國台辦發言人「天外飛來一筆」的列舉蘇貞昌、游錫堃和吳釗燮三人為「台獨頑固份子」，將實施「懲戒」，禁止本人及家屬進入大陸和港澳，絕不允許關聯企業和金主在中國大陸謀利。

行政院長蘇貞昌（中）、立法院長游錫堃（右）和外交部長吳釗燮（左）被中國國台辦列為「台獨頑固份子」。（報社合成）

這極可能被列入2021年世界級的大笑話之一，主權及統治權不及於台灣的中國政府，居然管到台灣的頭上來，列表「台獨頑固份子」清單，指指點點的說三道四，儼然台灣已經被「統一」了。這實在是天大的笑話，恐怕該國台辦朱發言人會後也躲在牆角心虛得忍不住偷笑。

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中國國台辦發言人朱鳳蓮。（央視截圖）

蘇院長等表示一定會堅定捍衛台灣的主權，為台灣打拚，做應該做的事情，不接受恐嚇。老共之此舉恐嚇，其實不過是他們一貫的統戰、分化技倆，尤其是在近來不斷的內憂外患、民生困頓及六中全會前夕，藉此掩蓋現狀及轉移矚目焦點而已，麥擱騙啊啦！

（農場經營，南投縣民）

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