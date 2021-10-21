自由開講》誰說軍校校長一定要軍校畢業當過軍人？

陳啟濃

民進黨立院黨團有意修改軍校校長任用資格，讓具有一般大學校長資格的教授也可擔任，引發在野黨的阻攔，以及部分退役軍人與學者的反對。軍校校長一定要軍人出身者擔任，這是值得深入探討的問題。

當過軍人才能成為理想稱職的軍校校長嗎？圖為106年軍校畢業生於畢業典禮後合影。（中央社）

反對開放軍校校長資格者，就跟當年的師範教育一樣，關起門來培養師資，甚至有當成黨國機器的作用。然而以往也有部分一般大學畢業生，考上各縣市的試用教師後再修教育學分，一樣可以成為老師。這些一般大學畢業的老師，教學專業跟熱忱跟師範院校畢業的老師也是不相上下。

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再以目前教育界的現象來說，沒讀過高職的老師當高職校長，沒念過高中的老師成為高中校長，也成了教育界的常態。這些校長也當得很稱職。可見只要有心有專業，即使沒讀過軍校，沒當過將軍，也可以是很理想的軍校校長。

軍校比起以往的師範教育還要保守，不僅部隊有深刻的學長制，連軍校校長都要由軍人擔任，這樣不也跟當年的師範教育一樣，關起門來進行養成軍人的教育。其實一般軍校也有一般大學博士畢業的專業人才擔任教授，為何獨獨校長這個職務無法開放？

當過軍人才能成為理想稱職的軍校校長嗎？這只不過是一種門戶之見吧！校長的角色，重要的是格局、眼光與專業，跟有沒有在部隊待過，似乎影響不大。而且當局者迷，如果有機會讓外部人士來領導軍校，或許會有一翻創新與突破的契機。

軍歌有一句話「我們的事業在戰場」，軍人以待在部隊跟弟兄同甘共苦為榮，擔任教職或教官，不應該成為更好的優待，更不該是「學而優則士」的觀念。一流的軍人，應該以身在部隊為一生的榮耀，擔任保家衛國的責任。



（教育博士 曾任義務役政戰預官）

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