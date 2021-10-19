自由開講》循環風潮起，零售量販別當減塑拖油瓶

張凱婷

企業減塑可以有多快？綠色和平於今年疫情期間，開始與臺中的飲料業者溝通，歷時4個月的時間，邀請臺中多間飲料業者以及臺中市政府共同響應發起「草悟道商圈循環杯計畫」，短短一個月時間內，麥當勞也在臺南與臺南市政府、臺北市政府、外送平台Foodpanda、雲林市政府攜手周圍30多家餐飲業者共同合作，相繼公佈循環容器的示範計畫。反觀，臺灣各大零售通路，減塑貢獻上卻蹣跚遲滯、不斷蹉跎自誤。

自2019年開始，綠色和平便針對臺灣各大零售通路的塑膠包裝使用氾濫問題，積極與各間企業展開溝通，呼籲應盡快導入源頭淘汰包裝、改用循環包裝的做法。更邀集了利害關係人以及國際循環包裝實務業者，辦理多場論壇以及討論會與各大零售通路詳細分享案例與可行做法，然而零售通路的塑膠包裝用量不僅持續增加，更出現「走錯路」的窘境，錯誤地依賴「生物可分解塑膠」為減塑方案。

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零售通路的塑膠包裝用量不僅持續增加，更出現「走錯路」的窘境，錯誤地依賴「生物可分解塑膠」為減塑方案。（圖：綠色和平）

全聯福利中心於去年（2020）企業社會責任報告書中曾公佈，今年（2021）要達到蔬果裸賣50%的目標，然而截至目前仍沒有任何實質進展，減塑承諾注定要跳票；而臺灣零售業龍頭的統一超商，雖然公佈2050年將要全面淘汰一次性塑膠的「無塑消費」願景，如今不僅沒有任何旗下產品改為循環容器，反而倒退路，推出「生物可分解永續杯」，聲稱「可在一般自然環境中掩埋分解，建議最佳使用期限是2個月」。然而在綠色和平實際取得此商品並進行泥土掩埋2個月的實驗，卻發現所謂的永續杯仍然完好如初，再次打臉統一超商聲稱此商品「可自然分解」的說法。種種作為，都只是一層虛幻的華麗環保糖衣，實際上卻是存心哄騙有心響應減塑、環境永續的消費大眾。

另外法商家樂福，相較歐盟地區已有多家分店積極展開「蔬果裸賣、提供可重複使用的網袋」以及「循環容器專區」實驗計畫，在臺灣卻被揭露還在使用歐盟已明文禁用的「氧化式可分解塑膠袋」。對於違反歐盟禁令，家樂福竟回應表示，知道這個產品難以分解的問題，但還要「先等庫存用完之後」再改，如此拖延消極的作法，使家樂福疾呼的環保減塑挺地球行動顯得格外諷刺。全家便利商店今年四月在桃園推出「循環容器示範店」、積極配合地方政府與團體辦理循環容器試辦計畫，然在擴大到更多分店之時卻遲遲等不到進展。

臺灣社會在2021年經歷了疫情升級、一次性容器使用量大增的挑戰，但同時也看到許多地方政府、速食業者、外送平台紛紛踏出積極腳步，帶領眾多消費者擁抱循環容器、攪動新興商業模式，這些帶頭試辦更是受到廣大的消費者支持。綠色和平呼籲臺灣最主要的零售通路，必須將原本採購一次性包裝的作法，轉為投資在尋求第三方服務、從源頭導入淘汰包裝、改用循環包裝的商業模式，制定全面減塑政策的同時，同步制定「重複使用」目標，才不會在減塑路上持續走歪路，成為臺灣社會邁向無塑願景的拖油瓶。

（作者為綠色和平專案主任）

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