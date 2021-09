自由開講》菸包重量限制未排除！減害仍是空中樓閣

林威志

傳統紙菸、新興菸品,對於各國政府來說都是一個難解議題,既不得鼓勵,也無法立即全面禁絕,甚且必須將財政稅收納入考量。不過,當前政府修法把電子菸、加熱菸混為一談,讓已被證實危害深重的紙菸,繼續寡占市場的菸控政策,最終究竟保護了誰?

過去會禁止販售每包低於20支或15克的產品,主要是因為擔心菸商推出小包裝或細支的便宜商品吸引青少年。而菸品重量的問題關鍵在於,現在要合法開放的加熱菸,就一定是輕量小包裝,例如重量不到15克,這樣做的目的真的是為了減害嗎?也是透過科學原理用加熱器的溫度來控制尼古丁的流量。

關鍵在於,加熱菸是高價產品,所以沒有低價吸引青少年的問題,政府的提案變成修一半有漏洞,看似要開放新興菸品,但舊的法條還是會限制新的產品。這種重量限制成修法缺漏,過時觀念卻不見法規配套修正?

新興菸品要納管有其道理,畢竟原本是法律漏洞,邏輯上說得通。不過,政府此刻倉促修法,顧頭不顧尾,又缺乏研究和參考國外立法案例,連國衛院和立法院都提出要多研究的建言,完全沒有被參考,那這些研究難道是孤芳自賞嗎?

新興菸品健康危害程度如何,以及如何界定成癮治療的有效性,均有必要需要進一步研究。依照國衛院109年論壇成果摘要更指出,雖然國際上普遍遵循WHO FCTC公約,但目前並無統一之管制規範架構。

而立法院法制局也建議,我國的科技產業在世界上佔有一席之地,政府須儘速擬定明確的規定,始能引導廠商往此方向發展,對國家社會、廠商與消費者就是三贏的局面。

政府缺乏積極作為,對於外界疑慮更應該由中央主管機關委請相關機構,針對電子煙相關產品進行動物實驗論證,一方面藉以研究其病理機轉為何,探索人類所未曾知悉的領域-真正的病因與問題所在。二方面或許亦可藉此研究引導有心發展電子煙相關產品的科技廠商發展方向。三方面藉此研究讓劣等的產品現形,並加以淘汰。

政府目前作為是表面開放實則卡死、誰在為傳統紙菸利益守門?最重要且關鍵的,是相關主管部門必須站在專業、科學與務實的基礎上,審慎考量這項菸品的管制政策,否則非但解決不了爭議,反而凸顯官僚的無知與顢頇。

台灣政府體系不該落後於世界,世界衛生組織強調電子菸不該無法可管。而世衛報告直接建議全球:「電子菸不該無法可管(ENDS should not be left unregulated)」,接著報告指出「太多國家沒有規範電子菸」,以及提出電子菸建議規範方式如:「禁止在公眾室內場所使用電子菸」、「電子菸健康警語」、「禁止電子菸廣告、行銷和贊助」。 具體來說,新興菸品不該是禁煙盲區,只有一視同仁,不分加熱菸還是電子菸,才能讓更多國人遠離吞雲吐霧,其蓬勃生長勢頭也才能戛然而止。

(海洋科大助理教授兼校務研究中心主任)

