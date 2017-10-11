博硯「說」法》施政要找到重點，而不是挑軟柿子吃

一個政府該要從事的改革工作多如牛毛，不能老是挑簡單的來完成。傳統以來，禁菸這件事，已經成為在無法完成其他政策時，最容易達成的標的，只要立法禁止，甚至不需要任何溝通。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

近日，行政院施俊吉副院長主持的行政立法協調會中決議修正《菸害防制法》，將立法禁止電子煙的製造、輸入、販售與廣告，並禁止在禁菸場所內使用電子煙，違者最高可罰款新台幣25萬元。會後，行政院副發言人張秀禎表示，電子煙含有尼古丁成分，並具有成癮性，世界衛生組織（WHO）建議從嚴管制。目前國內吸食電子煙的國高中學生有增加趨勢，約有6、7萬學生吸食；吸過電子煙的青少年再嘗試一般菸品者的機率，是沒吸過電子煙青少年的6倍，為保護青少年健康，有必要加強管制。所以最終弄出一個完全禁止的結論。

行政院會決議將立法禁止電子煙的製造、輸入、販售與廣告，並禁止在禁菸場所內使用電子煙，違者最高可罰款新台幣25萬元。（記者林彥彤攝）

消息一出當然引起眾多討論，因為電子煙並不是我國所發明的東西，而是在歐美各國流行已久的產品，台灣過去對此一直未有規範，結果一立規定就一鳴驚人。

若只因上述理由就可以全面性禁止電子菸，那麼國內要立法禁止的東西恐怕還有更多。任何有致癌可能性的產品都應該在全面禁止之列，香菸也不例外，當然這或許是反菸團體的理想。不過要達成這樣的目標，政府端在制定政策時必須要去考量到「我們是一個法治國家」，而大法官也曾在多個解釋中，闡釋如何應用法治國原則以及比例原則之要求。在制訂類似的禁止政策時，不能單純以一個致癌風險作為禁止的事由，立法者要有足夠的證據去證明管制的必要性，此後還必須通過比例原則的要求。

在這個法治自由的國家，國民從事任何行為原則上都是自由的，所以若要禁止民眾從事作特定的行為，就必須要有足夠的正當化事由。例如，不可能單憑再犯率會較高而去禁止某些有前科的人駕駛計程車。同樣的，即便有一定的成癮性，也不是任何的東西都應列入管制之中，而我國相對於其他國家，表列管制的違禁品已經較多了。

事實上，一個政府該要從事的改革工作多如牛毛，不能老是挑簡單的來完成。傳統以來，禁菸這件事，已經成為在無法完成其他政策時，最容易達成的標的，只要立法禁止，甚至不需要任何溝通。但是，回頭再看，長照2.0在這一年內幾乎沒有進展，本來陳時中部長上任之初，尚把少子化當作目標來努力，不過據聞連少子化辦公室都已經裁撤了。如此看來，這一年下來，衛福部到底完成了什麼樣的國家衛生福利大業呢？