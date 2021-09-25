自由開講》最高院判決錯誤 誰還被害家屬公道

趙萃文

台中王姓牙醫一死二重傷案，一、二審認為賴姓被告連殺醫護三人，惡行重大，本應判處死刑。惟其行為時因精神障礙致辨識能力及控制力明顯降低，減輕其刑判處無期徒刑及強制監護5年。更一審卻以被告殺人時根本未受精神疾病影響，但具教化可能，維持判處無期徒刑，但去掉5年監護處分，經最高法院判決定讞。越判越輕，引發王姓家屬強烈抗議。

細查最高院判決理由，其和一二審認定最大差異在於最高院認同更一審見解，認為賴嫌殺人前事先詳細計劃、殺人的時候會選擇對象、也會忍耐等待以選擇最佳的下手時機、殺人以後又急著要離開現場以避免被逮捕等情況判斷，認為被告行為當時具有正確理解辨識殺人是違法的行為，根本未受精神疾病所影響，故並未依刑法第19條減輕其刑。

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值得注意的是，更一審及最高法院話鋒一轉突然加入個人見解，在沒有客觀能供人信服之佐證資料下，認為賴嫌並不是慣於使用暴力的人，也尚非完全泯滅人性，犯罪後亦非完全沒有悔悟之心，依法量處無期徒刑仍屬妥適的量刑選擇。並以被告本身是法律規定的身心障礙者，因為罹患思覺失調症而引起殺人動機，依照《身心障礙者權利公約》的規定，對被告科處死刑並不相當，維持無期徒刑定讞。

台中王姓牙醫一死二重傷案，經最高法院判決定讞。越判越輕，引發王姓家屬強烈抗議。（本報資料照）

對於判不判死，此為法官自由形成空間，論者對此只能敬表尊重。惟最高院認為本件被告既然沒有刑法第19條規定不罰或減輕其刑之適用，依照同法第87條規定法院就不能判決命被告進入醫療院所施以監護處分，法理上則大有問題。最高法院認為本案已構成兩公約「情節最重大之罪」，惟賴嫌因長期受精神病影響引起殺人動機，依《身心障礙者權利公約》其罪責能力受到影響，因此量處無期徒刑，則賴嫌當然是因犯案時受刑法第19條影響而從死刑減為無期徒刑，最高法院又如何能免除掉其五年監護處分，坐視其社會危險性之存在與發散？

最後本案還有一個小細節，最高法院新聞稿提到被告依照《精神衛生法》第24條，不能將其姓名等識別資料公開，所以將賴嫌後兩字隱藏，惟本案的被害家屬鄒○珠等卻僅僅隱去中間一字，仍可輕易識別。皆會讓被害人家屬感覺其等法律上地位反不如加害人，事雖細小卻為司法亟待改善之處。

（大學助理教授、輔仁大學法學博士）

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