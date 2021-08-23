健康醫療網》手麻無力！腕隧道、肘隧道症候群傻傻分不清？

肘隧道症候群早期的症狀是無名指與小指的麻痺、刺痛，及肘關節內側的酸痛，若有此症狀民眾應盡速就醫。

手麻無力！腕隧道、肘隧道症候群傻傻分不清？（https://www.freepik.com/）

一名62歲女性，前往安南醫院中醫部就診時表示，右手肘麻痛無力和無名指、小指無力已經一段時間，詢問醫師是否為「腕隧道症候群」，同時也表示曾諮詢西醫，建議開刀治療，這名女士不斷探詢不開刀的可能性，後來經沈佩諠中醫師診斷後，發現這名女性的症狀其實是「肘隧道症候群」引起，施以針灸及中藥治療，逐漸獲得改善。

職業保母常用手肘 原來是肘隧道症候群

經過初步問診和身體檢查後，沈佩諠中醫師發現，這名女性的情況其實不是「腕隧道症候群」，而是「肘隧道症候群」，亦稱為「尺神經壓迫症候群」，因為其職業為保姆，需要常常使用到手肘，而且麻痛位置從手肘內側開始往下延伸至手掌的內側，此外還有開門時，鑰匙轉不開、無法用手指夾住紙片的現象。

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沈佩諠醫師指出，肘隧道症候群是指通過手肘外側的尺神經受到刺激時，所產生的一些症狀的通稱，包括手會感覺痛、腫脹、虛弱，或是無名指及小指有麻麻的感覺。好發族群落在四十歲到六十歲最常見，且女性比男性多。

尺神經壓迫危險族群多留意 反手戴眼鏡動作來改善

肘隧道症候群早期的症狀是無名指與小指的麻痺、刺痛，及肘關節內側的酸痛。若有此症狀民眾應盡速就醫，以免手掌肌肉出現無力，甚至萎縮影響生活。沈佩諠中醫師提醒尺神經壓迫危險族群包括工作需要大力敲擊、彎著手肘做事、肘關節脫臼或幼年時有手肘骨折之病患，或常使用不正確的姿勢者，都應多加留意。

對於肘隧道症候群治療方式，平時可以做反手戴眼睛的動作來減少尺神經的壓迫，另外，可以在手肘及手指局部施以針灸治療來減少神經的壓迫。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃翎娟 手麻無力 腕隧道、肘隧道症候群傻傻分不清？



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