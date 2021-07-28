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胡，怎麼說》那一刻，郭婞淳舉起了台灣！

胡文輝

胡文輝

2021/07/28 09:33

胡文輝

那一刻，郭婞淳舉起了台灣！

那一時，郭婞淳在頒獎台上流下了台灣兒女英雄淚，多少台灣人也深為感動陪著淚滿襟。

台灣舉重女將郭婞淳27日在東京奧運女子舉重59公斤級拿下金牌，3項成績都是奧運紀錄，也讓世界看到台灣；她在頒獎台上望著金牌，一度紅了眼眶。（路透社）

那一天，舉重女神郭婞淳獲得東京奧運金牌，台灣人欣喜狂賀、分享榮耀，一個共同體意識凝聚的「郭婞淳共識」立即成形！

這一金，讓台灣暫時拋開了政治歧見紛爭、不分綠藍白黃無，共享郭婞淳為台灣在東京奧運拿下第一金的榮耀，大家也暫時忘卻了抗疫長期封禁的苦悶。

人美、心好、實力頂尖！郭婞淳達到世界最頂尖，在運動聖殿奧運摘金創三項紀錄，是多少歲月、多少汗水淚水累積而成的，台灣孕育了她，她以世界頂尖的成就回報台灣，鼓舞大家，這就是「郭婞淳共識」。

那一天，舉重女神郭婞淳獲得東京奧運金牌，台灣人欣喜狂賀、分享榮耀，一個共同體意識凝聚的「郭婞淳共識」立即成形！（路透社）

「郭婞淳共識」就是「台灣共識」。「台灣共識」也是「三百年來涵養出」，在關鍵時刻才會成形顯現。

「莊智淵共識」也是台灣共識的一部分。

他贏球，大家為他集氣加油、再接再厲、奮力向前進；

他輸球，大家惋惜之外，努力過了，成功不必在我，他和大家一樣都不會留下遺憾。

明知不可而為之，每一球都當最後一球，他拚了！台灣多少人也陪他一起拚！

他孤絕、鐵錚錚的形象，一個絕不放棄、奮戰到最後的英雄。

明知不可而為之，每一球都當最後一球，莊智淵拚了！台灣多少人也陪他一起拚！（中央社）

台灣必須培育很多郭婞淳，在關鍵時刻，出來鼓舞、凝聚形成台灣共識！莊智淵的際遇，是很多人有同感的際遇，永不放棄拚到最後，正是台灣共識的重要內容。



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