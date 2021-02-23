自由開講》柯文哲請不要流「鱷魚眼淚」假慈悲了！

鄧鴻源

台北市長柯文哲22日晚間在臉書發文稱，「228」應是台灣人團結的日子，呼籲「讓仇恨停止」，此話一出立刻引發眾多網友留言罵爆，連前幕僚「戳戳妹」葉芝邑都留言嗆聲「啊你是『斯德哥爾摩』喔」？

（右圖取自葉芝邑臉書，左圖為本報資料照；報社合成）

柯文哲在臉書貼文稱，祖父柯世元在228事件後被抓走、打到重傷，強調「這已是很久以前的事」，但現在仍舊許多受難者家屬難忘傷痛和記憶，且不同族群面對228事件依然充滿分歧，柯將此現象歸咎於「等不到真正的轉型正義」。

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但柯市長卻都只會說不會做，近日竟然還想請馬英九參與228紀念日，問題是馬英九符合資格嗎？但看馬英九近年來的言行，根本不夠格，因為他還常去祭拜獨裁者，且常與中共眉來眼去，有尊重受害者家屬嗎？

柯文哲人不能只呼籲「讓仇恨停止」，卻沒有任何作為，起碼行文給北市各級機關學校，請他們立即遷移獨裁者銅像，應該可以做到吧？否則連有自由學風的建中、北一女都不敢自作主張，何況其它機關與學校？

總之，柯文哲人不要流鱷魚眼淚假慈悲了，也不要說顧慮國民黨人對老蔣的情感，而忘了顧慮所有受害者的情傷。

（大學教授）

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