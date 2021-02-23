胡，怎麼說》藍＋白，送做堆＝紅與黑？

胡文輝

藍軍國民黨、白軍民眾黨，眉來眼去、互送秋波，從兩黨黨魁江啟臣、柯文哲的動作來看，好像急著把藍、白送作堆！

藍、白兩黨的親中路線，愈來愈雷同；對台灣執政的民進黨政府，則都一直或明或暗的聯手扯後腿，如果送作堆合併，也不過剛剛好而已。不過，搞政黨除了路線，更大的是權位的爭奪，那就是「有你無我」，即使是階段性的互相利用，也是「既聯合、又鬥爭」，藍、白兩黨目前大約就是「暫聯合、再鬥爭」的狀態。

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藍黨魁江啟臣邀白黨魁柯文哲參加其主辦的「願景2030-活不起的未來」論壇，柯黨魁則以市長身分邀藍前黨魁馬英九在北市府辦的228紀念活動上致詞。話都講的很好聽，但是，藍、白這樣的動作，如不是充滿算計的政治交易，那什麼才算政治交易？

藍黨魁江啟臣（左）邀白黨魁柯文哲（右）參加其主辦的「願景2030-活不起的未來」論壇。（資料照，示意圖）

柯邀馬參加228，本就是個具政治表態的「陽謀」！就是藉此斷開綠營。綠營支持者2014年、2018年曾兩度扶持他當選台北市長，不過，未來在他謀求總統大位之路，相信已有自知之明並做過評估，認為不可能再獲「綠地」支持，「藍土」則是他急欲深堀的對象，此時不絕情棄義斷開綠營更待何時？

因馬近來的發言諸如「首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」等等投降求和論調，還主張禁止使用「武漢肺炎」4字、要求採購中國疫苗等等，親中舔共的言論罄竹難書。

國民黨舊權貴集團出身的馬英九，對國民黨政權當年犯下的228事件屠殺慘案，則一直在對受難者家屬極盡敷衍之能事、不肯面對追查元凶究責訴求等等。正是拿來斷開綠營的最佳人選。

果然，柯邀馬消息確定後，「台灣國家聯盟」就宣布退出協辦228紀念活動。今年台北市的228紀念活動就是藍白同一色了。

柯邀馬參加228，本就是個具政治表態的「陽謀」！就是藉此斷開綠營。（資料照，示意圖）

藍黨魁江啟臣邀柯文哲參加論壇，曾在2014年被柯文哲狠狠修理的連勝文，身為主辦單位的智庫副董的他事先毫不知情、最後知道了反對也不被理會；2018年敗給柯文哲卻敗的一點都不服氣、更不甘心的丁守中，對於柯受邀的禮遇不知心情將如何，但都不在江啟臣等黨中央考量之內。

江邀柯，階段性政治盤算就是為了自己的國民黨黨魁選情之需，在趙少康要黨魁也要參選2024年總統、韓國瑜也對兩項虎視眈眈之下，朱立倫被壓扁難正常卻沒放棄，選情對江不利，前天正式宣布參選下屆黨魁，同時宣布不選2024總統，而要當一個「造王者」。

其實，就藍軍內部情勢分析，江啟臣想拉白柯力量為翼助根本就是徒勞，現在的國民黨，「爭王」與「造王」都要自己一手包辦才放心，趙少康就看的很清楚，韓、朱也不笨，江啟臣此舉則好像溺水亂在抓浮木，反而柯文哲可能趁虛踏入藍營地盤。

藍+白，硬要送做堆，等於「紅與黑」？一個黨唱一個中國、一個黨唱兩岸一家親，兩黨都唱和平調以爭寵於中共，這是傾「紅」啦，非關抹不抹紅；至於黑，是指藍白合的前途將是「活不起的未來」，一片黑啦！

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