自由開講》何謂「自由中國」？

陳慶坤

近來有新聞討論提到：美國國務卿龐皮歐提到台灣展現出一個「自由中國」所能達成的成就；事實上，「自由中國」（Free China）是冷戰時期國際社會對台灣的認識。歐美國家對中華民國稱呼為「自由中國」，與中華人民共和國的「紅色中國」區隔，其真相如何？

「自由中國」確實是清末民初以來，一群熱血知識份子夢寐以求的理想。一本《自由中國》政治刊物在1949年11月在台灣發行。當時是由胡適、雷震等「自由主義知識分子」，認為要「堅定反共合法性」，因此研議創辦《自由中國》雜誌；它幾乎是五Ｏ年代在檯面上唯一可以聽到的異議聲音。然因為當時國民黨的威權統治，觸怒了國民黨當局，於1960年9月4日台灣警備總司令部，藉第二十三卷第五期殷海光寫的社論〈大江東流擋不住〉，以涉嫌叛亂的罪名將雷震等人逮捕，該雜誌遂壽終正寢停刊！

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「自由中國」確實是清末民初以來，一群熱血知識份子夢寐以求的理想。一本《自由中國》政治刊物在1949年11月在台灣發行。當時是由胡適、雷震等「自由主義知識分子」，認為要「堅定反共合法性」，因此研議創辦《自由中國》雜誌；它幾乎是五Ｏ年代在檯面上唯一可以聽到的異議聲音。（翻攝國立臺灣歷史博物館官網）

另一方面，諾貝爾文學獎得主、蘇俄文豪索忍尼辛（Aleksandr Solzhenitsyn），於1982年10月到台灣，以「給自由中國」為題發表演說，指出台灣是全世界受到赤化國家中僅存的淨土，他因此提出對台灣的期望。這篇演說發人深省，造成極大的轟動，受到黨國、朝野歡迎與矚目，真有振聾發瞶之效，聽者無不動容？

一樣是高舉著「自由中國」，其下場卻大相逕庭南轅北轍，這說明了什麼？在中國國民黨白色恐怖戒嚴的時代，傾台灣全國之力「反共抗俄，匪諜就在你身邊」，確實給予麥卡錫主義（McCarthyism）者的極佳範例，但也同時淹沒台灣追求民主自由的企盼；成為專制極權政府的遮羞布。

「自由中國」也感動一位留學美國哈佛的留學生王紹陵。因為，索忍尼辛於來台前四年，也就是1978年6月在哈佛大學演講「一個分裂的世界」。當時這位留學生王紹陵發表「勇者的證言：親聆索忍尼辛哈佛演說追記」；該文後記寫著：「回想當時，我在雨中含著熱淚，為索忍尼辛痛斥美國出賣盟友而鼓痛了手掌」。王紹陵最後更指出，聽完索忍尼辛的演講，不禁有空谷足音之感，兩場驟雨把我淋得渾身濕透，在傍晚的涼風中，我絲毫不覺冷，反而在心頭有說不出的暖意？

經查「王紹陵」就是台灣的前總統馬英九，在留美期間的筆名之一。當時二十八歲的青年馬英九正是極權主義的共犯幫兇，為此回台後贏得終生的榮華富貴；但他當年對共產主義深刻的體認、反共的骨氣何在？為何親中、舔共不遺餘力？

前總統馬英九。（資料照）

中國這個悲慘的國家，一百餘年來空中樓閣的「自由中國」非但無以實現，甚至因中共建政，墮入到一個紅色黑暗的極權暴政的中國！這絕對不是澆熄中國知識份子追求「自由中國」的熱情，而是與之共同沉淪墮落！台灣不是「自由中國」，更不是為著與「紅色中國」區隔而存在。

（大學助理教授）

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