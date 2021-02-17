魔幻拉美》蓋亞那：明日的產油「大」國

蓋亞那位於南美洲北部，是南美洲唯一的英語系國家，為大英國協會員。那裡曾是昔日傳說中的祕境，是令探險家醉心的黃金國，晚近則因石油公司發現豐富的石油藏量，有機會躋身明日的產油「大」國。

陳小雀

從政府有意在蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）設立台灣辦公室，到計畫受阻生變，不到二十四小時，卻足以讓蓋亞那成為台灣網路熱搜的關鍵字。那麼，我們就來談談蓋亞那這個國家。

蓋亞那面積214,970平方公里，位於南美洲北部，是南美洲唯一的英語系國家，為大英國協會員，北濱大西洋，西鄰委內瑞拉，東接蘇利南，南與巴西接壤。在歐洲人於十六世紀抵達之前，蓋亞那的原住民主要為阿拉瓦克（Arahuaco）人與加勒比（Caribe）人。阿拉瓦克人個性溫和，愛好和平，散居於佛羅里達與南美洲北部之間，而分布大安地列斯群島的達伊諾（Taíno）人為其分支。至於加勒比人，係好戰族群，經常攻擊阿拉瓦克人的部落，並以戰俘做為人牲，因此被訛傳為「食人族」。

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「蓋亞那」亦泛指「蓋亞那地區」，為一片地盾，包含今日的委內瑞拉東部、哥倫比亞東南部、巴西北部、蓋亞那、蘇利南及法屬蓋亞那，面積共1,603,643平方公里。在委內瑞拉境內就有一個同樣名為「蓋亞那」的行政區，以及一座蓋亞那市。阿拉瓦克人與加勒比人以「Guayana」稱呼這片廣袤土地，即「多水之地」，因境內多瀑布、濕地、沼澤與雨林，並有奧利諾科（Orinoco）、埃塞奎博（Essequibo）等大河流經此地，與其他支流形成豐沛水域。又有一說，「Guai」是「名字」之意，而「Yana 」意思是「無」，「Guayana/ Guiana」即「無名」，象徵「神聖之地」，無法以人間俗名稱之。

蓋亞那位於南美洲北部，是南美洲唯一的英語系國家，為大英國協會員。圖為首都喬治城一景。（AFP）

「蓋亞那地區」的確是祕境，是令探險家醉心的黃金國（El Dorado）。西班牙征服者迪亞哥．德爾歐達斯（Diego de Ordás，1480-1532）於1531年沿著奧利諾科河探險，意圖找尋黃金國，係最早踏上「蓋亞那地區」的歐洲人。十六世紀末，在黃金的魅惑下，西班牙拓殖者紛至沓來，並引來荷蘭人的覬覦。1616年，荷蘭人在蓋亞那地盾建立第一個據點，種植蔗糖、菸草等經濟作物，到了十八世紀擴張成三個殖民地，即：埃塞奎博（Essequibo）、貝比斯（Berbice）及德梅拉拉（Demerara）。至於英國人，同樣汲汲於淘金，最有名的例子就是羅利（Walter Raleigh，1554-1618）爵士，但他不僅沒找到黃金國，也無法成功為英國在此建立殖民地，最後甚至被送上斷頭台。

在法國大革命期間，法國占領荷蘭，英國於是藉第一次反法同盟戰爭（1792-1797），趁機接管荷蘭在蓋亞那地盾的三個殖民地，從非洲大量輸入黑奴。1814年，根據英荷條約，這三個殖民地正式割讓給英國，爾後在1831年合併成一個殖民，改稱英屬蓋亞那。

在荷蘭殖民時期，黑奴柯菲（Cuffy，?-1763）於1763年揭竿起義，但不幸遭血腥鎮壓。事後柯菲被尊為民族英雄，其紀念碑矗立在首都喬治城（Georgetown）。經歷漫長的抗爭，英屬蓋亞那終究在1966年獨立。1970年，執政黨遵從「合作社會主義」，將蔗糖、鋁土礦、木材工業等國有化，並改國名為蓋亞那合作共和國。

柯菲被尊為民族英雄，其紀念碑矗立在首都喬治城。（David Stanley）

蓋亞那人口逾七十八萬，印度裔約有43%，非裔占30%，印非混血人種則有17%，其餘為歐洲裔、華裔及原住民。由於種族複雜，社會階級衝突不斷，政治菁英之間長期不睦，政治暗殺事件頻傳，例如：勞動人民同盟（Working People's Alliance）的創黨元老華特羅德尼（Walter Rodney，1942-1980）即淪為政治鬥爭下的犧牲品，於1980年死於汽車爆炸。

內部紛紛擾擾，外部也一樣不平靜。蓋亞那與委內瑞拉之間為埃塞奎博地區爭執多年，埃塞奎博地區又名「西屬蓋亞那」，係指委內瑞拉以東延伸至巴西北端的海岸地，面積約159,000平方公里，占蓋亞那國土的四分之三。在委內瑞拉方面，一直視埃塞奎博地區為自己失去的土地，而以英國在十九世紀非法占據為由，要求歸還。另外，蘇利南與蓋亞那自1840年起，則因底格里（Tigri）地區而時有糾紛，底格里為一雨林區，面積約15,000平方公里。1969年，蓋亞那控制了底格里，導致兩國至今仍為此爭端不休。

蓋亞那蘊藏原油、黃金、鋁土、鑽石、鉛、鐵等重要礦產，也有林木資源。2015年以降，美國石油公司艾克森美孚（Exxon Mobil）陸續在蓋亞那境內及外海發現豐富油礦。那麼，昔日的黃金國是否搖身一變成為明日的產油「大」國？值得持續關注。

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