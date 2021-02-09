自由開講》習近平已經希特勒化！

陳慶坤

日本知名趨勢專家大前研一近日直言「習近平已經希特勒化」，認為台灣被中國武力進犯的機率越來越高，呼籲日本政府切勿再對中採取姑息政策；中國共產黨是繼德國納粹希特勒之後，最有可能為著征服世界而發動這一場戰爭的國家？人類酣豢於資本主義的金錢遊戲，在紅色中國的廣大商機利誘的淫威之下，新姑息主義悄然崛起。

日本知名趨勢專家大前研一近日直言「習近平已經希特勒化」，認為台灣被中國武力進犯的機率越來越高，呼籲日本政府切勿再對中採取姑息政策。（報社合成／路透／維基共享）

知名作家孟捷慕（James Mann），其著作《中國幻想：為什麼資本主義無法為中國帶來民主》，闡明一個令人不安的事實：紅色中國仍然是一個殘酷的馬列主義國家，企圖將修正後的共產主義整合到一個全球化的世界；邪惡的中塑造、建立一個與民主自由價值觀完全對立的世界，並以此重構有利於自己的世界秩序？

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每年1月27日是國際訂定的大屠殺紀念日，是聯合國大會於2008年第42屆大會上，表決通過讓這一天做為紀念日，弔慰在戰爭或衝突中被殘忍殺害的無辜人民。成立的目的是旨在防止這樣的情況再次發生。人類的文明是需要漫長的歲月，但想要徹底摧毀它，或許「一場戰爭就能達到」！設若兩岸開啟戰端，是「極權主義屠殺再起！」又將寫下二十一世紀的另一次人類大屠殺慘況，這是對世界姑息主義的警告！台灣面對邪惡的中國共產黨，台灣確實處在全球最危險的戰爭邊緣，也是對台灣一個重要的警訊。

中國國台辦時時嗆聲「台灣是中國的一部分，我們不承諾放棄使用武力」？中國共產黨只因為要稱霸世界，亟欲奪取一個從來不隸屬於他們的台灣小島，不惜發動一場人類有史以來最為殘酷的戰爭，台灣似乎只能被動接受這場災難！而其發動者竟是號稱五千年文明的中國？

設想台灣給這個「野蠻的文明古國」征服，台灣人勢必重回比國民黨白色恐怖戒嚴時期更為嚴峻的淒慘生活；台灣人勢必要在比新疆集中營更為悽慘的重新被洗腦，認同一黨獨大的中國極權主義；甚至紅衛兵似的鬥爭大會在各個縣市鄉鎮召開批判大會，鬥垮、鬥臭台灣主體意識，宰制、消滅台灣的反抗勢力以共產主義殖民台灣。

過慣自由民主生活方式的台灣人，與共產極權主義價值觀水火不容。習近平希特勒化，透過第五縱隊紅色滲透，與韓、趙「少康中興」的中國國民黨，以各種反民主的方式，企圖撼動台灣的民主！

（大學助理教授）

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