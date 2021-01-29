自由開講》「那位女士」暴露出的恐懼與荒腔走板的紅媒！

洪昱睿

中國國台辦最近一連串「暴走」行徑，發言人「那位女士」兇狠地對台灣「梟叫狼嚎」，和早年出面打壓台灣參與世界衛生組織的吳儀、沙祖康之流其實並無二致，要說所謂「台灣同胞是骨肉天親」、「打斷骨頭連著筋」，真的恐怕是只有鬼才相信。

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝網路直播）

國台辦記者會回應記者提問有關中國軍機擾台，是否會發生擦槍走火的情況時重申不放棄武力犯台，而會不會有意外則「取決於民進黨當局和台獨勢力進行謀獨挑釁到什麼樣的程度」，會密切關注「島內外一小撮台獨頑固份子」的動向云云。

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這就是中國最大的問題所在；台灣、香港、圖博、維吾爾等問題都事涉中國的「核心利益」，為什麼是核心利益？因為缺乏自信。為什麼缺乏自信？因為自己也知道沒有民主，只靠專制極權是無法「永續經營」下去的，所以這些「核心利益」其實也是中國「恐懼的總和」。如果台獨只是一小撮人；那麼作為一個崛起中的泱泱大國，究竟有什麼好害怕的？

台灣人畢竟不是被嚇大的；面對這種惡棍般的政權，我們依然可以憑藉著自由民主，展現從容及自信。但在國台辦記者會上竟然有來自台灣的媒體提問「國台辦什麼時候會宣布對那些表現惡劣的台獨份子實施制裁？」，問這種語句表現拙劣惡毒、擺明要和外部敵對勢力來個裡應外合的問題，已經不是沒有骨氣與風範的程度了，不就是「胳臂向外彎」，要背叛、出賣台灣？

在台灣的「紅媒」；也就是所謂中國統戰的「在地協力者」，豈只一家兩家？台灣人真的必須要慎防堡壘被從內部攻破才是！

（語文工作者）

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