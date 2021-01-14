伊朗與西亞世界》卡達的三溫暖

在沙卡和解之後，卡達外交部長穆罕默德仍然對外表示，他們與伊朗之間的關係並不會因此改變。很顯然卡達政府不必完全仰周邊阿拉伯國家鼻息，2017年的危機固然對卡達造成影響，但仍有其他讓卡達發展的空間與機會。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

2021年1月5日，沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）在波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council, GCC）與卡達（Qatar）大和解，對卡達來說，回想2017年6月如同被罷凌般遭遇沙烏地與埃及（Egypt）、巴林（Bahrain）的「雪崩式斷交」，現在的和解就像被渣男玩弄感情一樣，忽熱忽冷如洗三溫暖，卻一點都不紓壓。這樣的變化，其實源自於長期與近期西亞區域及國際間情勢更迭。

自19世紀以來，隨著在波斯灣（Persian Gulf）的影響力上升，英國進而在伊朗南部的布希賀爾（Bushehr）設置駐紮官（Political Resident），管轄範圍包括海灣的另一方，如今日的卡達（Qatar）與巴林（Bahrain）。卡達地區的薩尼家族（Thani）與英國駐紮官於1868年簽署過協議，由英國「保護」這個區域。在該時期，英國對於科威特（Kuwait）、亞丁（Aden）等地區都採取同樣的做法，無視這些地區應屬於鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）的事實。只是有諸多研究指出，阿拉伯半島的部落對鄂圖曼並無歸屬感，這也成為英國較能夠滲透此區的因素。

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沙烏地阿拉伯與卡達在波斯灣合作理事會大和解。（AFP）

同一時期，半島中央的紹德（Saud）家族向外拓展勢力範圍的舉動，威脅到英國在這區域的優勢，再加上鄂圖曼也要爭取主導權，使得英國更加強「保護」對半島東西南北的港口與周邊地區。紹德家族雖然在19世紀末遭到其他敵對家族擊潰，但20世紀初期捲土重來。第一次世界大戰爆發之後，鄂圖曼成為英國交戰的對手，因此，英國相繼與他們喜歡或不喜歡的阿拉伯部落，都達成了協議，以求安穩地與鄂圖曼對戰。1915年，英國承認紹德家族在半島上的勢力範圍。1916年，英國也與卡達的薩尼家族簽訂條約，由英國作為保護國。紹德家族在1932年建立了沙烏地阿拉伯，與美國合作開採石油，藉以抵抗已在伊朗西南部與波斯灣取得龐大石油利益的英國。儘管美國自建國以來，在西亞地區並沒有利害關係，但有石油利益可圖，還是沙烏地送上門來的大禮，又有什麼人會拒絕呢？

儘管並非此後即開啟了美英兩國在西亞地區競爭的氣氛，但英國在第二次世界大戰之後已失去在亞洲地區的影響力，到了1971年正式退出波斯灣。而美國逐漸接替英國的位置，不僅與沙烏地維持石油合作的關係，同時也取得伊朗石油的主導權。冷戰時期，美國在西亞地區「雙柱政策」（Twin Pillars Policy）的主角，就是沙烏地與伊朗。在這樣的背景下，脫離英國「保護」的卡達，不得不承認沙烏地為半島的霸權，也逐漸與美國靠攏，特別到了冷戰結束之後更是如此。但其實卡達的對外政策大致保持多邊發展的模式，並無刻意與哪一陣營合作的意涵。即使伊朗在1979年革命之後持反對美國的立場，連帶反對沙烏地、以色列（Israel）等與美國友好的國家，但卡達仍然對伊朗保持關係。從卡達的角度來看，在西亞的強國與外來霸權的壓力之下，僅和某一陣營接觸，都可能對自己不利。

然而，卡達想走自己的路，似乎也不見得就是有利的選擇。卡達的重要媒體半島電台（Al-Jazeera）逐漸掌握輿論的話語權，若干批判沙烏地的言論，就成了沙烏地的眼中釘。此外，西亞區域的變化也讓卡達受到沙烏地更多的關注。在伊朗與沙烏地的政治角力之下，卡達與伊朗的友好關係就令沙烏地如坐針氈。美國總統川普（Donald Trump）極力地譴責伊朗、制裁伊朗，就是沙烏地在西亞最大的靠山。卡達維持自己的路線，沙烏地必然擔憂這位半島上的小老弟很可能與伊朗完全靠攏。再加上若從歷史面向來看，沙烏地過去因為英國的關係沒能取得卡達，若欲積極將卡達納入自己的勢力範圍，則有相當好的歷史遠因可以做為對卡達「特別關注」的理由。此外，卡達雖與以色列互有往來，但對於以色列轟炸加薩走廊（Gaza Strip）的行動卻有頗多批判。以色列的死對頭哈馬斯（HAMAS），也與卡達有密切關係。因此，對美國與以色列來說，卡達就是危險國家。

半島電視台是卡達的重要媒體。（AP）

2017年6月，沙烏地聲稱卡達支持恐怖主義，於是連同幾個阿拉伯國家對卡達進行封鎖、斷交。沙烏地的目的是要「未雨綢繆」箝制卡達任何可能的發展。美國也支持沙烏地的作法，畢竟其更進一步的目的，是要扼殺伊朗藉由卡達在西亞地區擴張勢力的機會。然而，沙烏地對卡達的制裁，難道不是恐怖行動的一種？以色列對加薩的轟炸，不也如出一轍？美國放任他們所支持的盟友恣意質疑他國立場、言論以及行動，何嘗不是更恐怖的恐怖行動？在這樣的情況下，伊朗給予卡達的諸多支持，便帶有伊朗抵抗沙、以、美三國的意涵。

此際沙烏地轉而與卡達和解，若干評論認為沙烏地之前對卡達的斷交，其實惡化了自身的經濟情況，和解的目的只是為了解決自己的經濟問題。再者，是否因為川普所領導的美國看似江河日下，將可能動搖沙烏地在西亞的霸權地位，因此沙烏地必須調整政策以應對？西亞地區與美國友好、或者恃美國為靠山的國家，是否該警覺有可能被敵對陣營「蓋布袋」？與美國同夥的國家是否會在棒打落水狗的情況下一起遭殃？

在沙卡和解之後，卡達外交部長穆罕默德（Mohammaed bin Abdulraham al-Thani）仍然對外表示，他們與伊朗之間的關係並不會因此改變。很顯然卡達政府不必完全仰周邊阿拉伯國家鼻息，2017年的危機固然對卡達造成影響，但仍有其他讓卡達發展的空間與機會。至少長期以來與沙烏地、美國對抗的伊朗，就會是卡達持續合作的對象。換句話說，卡達雖小（洗三溫暖的經歷的確很衰小），卻也不怕沒有牌可以打。

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